Érzelmi hullámvasútra váltott jegyet az Oroszlán

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Csütörtökön egy probléma kapcsán szembesülhet azzal a ténnyel, hogy nem lehet mindent saját kezűleg és főleg nem egyedül csinálni. Ha okosan akarja élni az életét, bizonyos dolgokhoz egyszerűen muszáj szakember segítségét igénybe venni, nehogy a végén többe kerüljön a leves, mint a hús...

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Lehet, hogy pár napja már azon izgul, hogy valaki a környezetében feltűnően csendes és talán még az is felmerül önben, hogy önnel van valamilyen problémája az illetőnek. Hamarosan kiderül, hogy egyáltalán nem érinti, és ettől fellélegzik.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Csütörtökön egy késés az, ami miatt kissé zaklatottabb hangulatba kerül, ez talán egy személy késése, de az is lehet, hogy a dolog a pénzügyeivel kapcsolatos. Mielőtt nagyon feldühödne, gondolkodjon higgadtan.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Csütörtökön arra lehet szükséged, hogy egy kicsit kikerülj a szokásos napi rutinból és valami olyasmit tegyél, amit egyébként nem szoktál. Nagy dologra nem kell gondolni, a lényeg csak egy kis változatosság lenne.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ma többször elsodorhatják az érzések és talán nem is érti az okát ennek az érzelmi hullámvasútnak, ami most önben zajlik. A párja is értetlenül áll előtte. Egyszer csak eláraszthatja a szeretetével, a következő pillanatban pedig azt érezheti, hogy vékony jégen táncol. Próbálja csillapítani a dolgot!

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Csütörtökön kissé elbizonytalanodhat egy kérdésben és hirtelen kétségek merülhetnek fel önben valakinek a megbízhatóságával szemben. Ha úgy érzi, hogy olyan helyzetbe lavírozná magát, amely kiszolgáltatottá teszi, várjon egy kicsit, amíg döntést hoz.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Csütörtökön kiderülhet, hogy valaki, aki közel áll önhöz, nem volt mindenben őszinte, amitől érthető, ha csalódottságot érez. Ha viszont magába néz és reálisan szemlél, azt is figyelembe veszi, hogy mindez önre is jellemző időnként. Senki sem szereti magát teljesen kiadni a másik felé.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Ma udvariatlansággal, vagy tapintatlansággal találkozik valaki részéről, akitől mindezt nem várná. Ne válaszoljon azonban minderre hasonló módon, inkább csak csenddel és visszahúzódással éreztesse, hogy nem elfogadható mindez.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Valaki az együttérzésére apellál, amikor tanácsot, segítséget vár öntől egy problémát illetően. Legyen jó hallgatóság és mutasson együttérzést, de vigyázzon arra, milyen tanácsot ad. Ha valami nem olyan jól sül el, a végén ön lehet az, akire neheztel az illető...

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Csütörtökön nagyon sok inspiráló hatás éri, és tele lesz új elképzelésekkel, és jobbnál jobb tervekkel. Az agya egész nap szinte zümmög a sok friss gondolattól. Hagyja a döntéseket holnapra, amikorra lecsendesedik az elméje és főleg, leülepedik önben minden.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

A dolgai igen kedvezően alakulnak mostanában és joggal tekinthet bizakodóan a jövőbe, de ma szembesülnie kell azzal is, hogy nem mindenki megbízható és nem mindenkinek a szándékai makulátlanok önnel szemben. Legyen óvatos!

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Ma egy olyan feladatot sóznak önre, mellyel kapcsolatban aggályok támadnak önben. Talán magával a feladattal van gond, de az is lehet, hogy nem érzi magát alkalmasnak arra, hogy elvégezze. Ha így van, foglalkozzon egy kicsit mással és gondolja át még egyszer. Vissza is utasíthatja.