Szupererőt kap ma ez a csillagjegy

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Ha nincs megelégedve valamivel az életében, most változtathat rajta. Lehet, hogy ön akarja uralni a helyzetet, de a teljes dominancia nem segít, muszáj együttműködnie másokkal. Ezzel kapcsolatban hozhat fontos tapasztalatot a csütörtöki nap.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Igazán termékeny időszak veszi kezdetét ma önnél, ami azt jelenti, hogy a most kezdett dolgok jó eséllyel sikeresek is lesznek. Ne is reagáljon ma semmilyen apró bosszúságra, a szeme csakis a célon lebegjen. Használja fel hatékonyan a szupererőt, amit a Skorpió Mars ad önnek.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ma valaki felléphet ön ellen, vagy megpróbálhatja akadályozni valamiben, így valószínűleg arra lesz szükség, hogy a szokásosnál keményebben képviselje az érdekeit. Egy kis határozottság jól jöhet, és végre lesz alkalma megmutatni, hogy ki tud állni magáért.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Jelentősen felerősödnek most az ambíciói, és legyen bármi az, amit ma el akar érni, vagy el akar végezni, az jó eséllyel úgy fog előrehaladni, mint kés a vajban. Ma különösen ügyelnie kell viszont a lelke egyensúlyára.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ma fontos visszajelzéseket kap a külvilágtól, lehetnek ezek dicséretek, kritikák és tanácsok is, melyeket vegyen komolyan. Különösen fontos lehet, hogy tömören és pontosan fogalmazzon egy beszélgetés során, ahol információkat oszt majd meg olyanokkal, akik azután nagy szerepet tölthetnek be a céljai elérésében.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Csütörtökön az emberek különösen nagy figyelmet fordítanak arra, amit öntől hallanak, így igyekezzen pontos és minél kevésbé félreérthető információkat közölni. Ha hatással szeretne lenni a környezetére, akkor erre ma kitűnő alkalma lesz.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ma nem csak a tényszerű információk, hanem a megérzések, sőt, az érzékei is segítenek eligazodni mindenben, úgyhogy hagyja, hogy ezek is vezessék akkor, amikor egy döntést hoz meg valakivel kapcsolatban. Talán többet is jelent önnek az illető, mint egy egyszerű ismerős.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Ez az, amire vártál: a Mars belép a jegyébe, és olyan energiákat szabadít fel önben, amiknek talán a létezéséről sem tudott. Higgyen magában, ez nagyon fontos! Most jön el a tervei megvalósításának ideje. Gyakorlatilag bármibe is vágja a fejszéjét, az most sikeres lesz.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Figyeljen oda ma arra, hogy hangolja pozitívra a gondolatait, a mondanivalóját, mert a szavainak most különös ereje van, a gondolatok, melyet megfogalmaz, pedig nagy hatással lesznek a környezetére. Ha aktívan részt vesz egy beszélgetésben, akkor csakis olyat mondjon, amit komolyan is gondol.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Csütörtökön közelebbi kapcsolatba kerülhet valakivel, akivel eddig csak futólag találkozott és kellemes meglepetésként érheti, hogy az illető a valóságban nem olyan, mint azt ismeretlenként elképzelte róla. Ne lepődjön meg azon sem, ha azt hallja majd tőle, hogy ugyanígy érez.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Egy beszélgetés során azzal kell szembesülnie, hogy ön körül valaki nagyon másképpen látja az életet, mint ön és hiába is szeretné, nem tudja őt meggyőzni semmiről. Ne is erőlködjön ezen! Érdemes inkább elfogadnia azt a tényt, hogy mindenki más személyiség.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Itt az ideje, hogy valamely témában hangot adjon a véleményének és végre tisztába tegyen valakivel egy kényes kérdést. Ezenkívül figyeljen oda az ön körül zajló eseményekre, mert olyasmi történhet, amire senki nem számít, és ami új lehetőséget teremt azoknak, akik időben reagálnak.