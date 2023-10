Ezeknek a csillagjegyeknek kell óvatosnak lenni hétfőn

2023. október 9.

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Hétfőn vigyázzon, kezelje óvatosan a bizalmas információikat és csakis olyasmit osszon meg idegenekkel, ami nem okozhat kellemetlenséget később, ha kitudódik. Most egy-egy óvatlan megjegyzés is komoly félreértéseket okozhat.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Hétfőn képes lehet arra, hogy jobban az emberek szándékai mögé lásson, ezért észreveszi azt is, ami nem fog tetszeni. Ez pedig kisebb nézeteltéréseket, konfliktusokat eredményezhet. Gondolja meg alaposan, hogy reagál!

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Hétfőn a rejtett összefüggéseket is azonnal meglátja. Értékes felismerései lehetnek a jövőbeni tervekkel kapcsolatosan. Az is lehetséges, hogy olyan munkalehetőséget kap, amit vétek lenne visszautasítani.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Erősnek, eltökéltnek érezheti magát hétfőn, s így most minden hosszú távú tervében sikert és áttörést tapasztalhat meg. Viszont türelmetlen is lehet, ha valaki nem veszi ki a részét a munkából, vagy nem úgy, ahogy szeretné.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Szenvedélyes napra számíthat hétfőn. A lelkesedés hozhat sikeres munkát, ügyes feladatmegoldást, de azt is, hogy bizony nem nézi, ki a másik, talán még a főnökének is beolvas, ha a helyzet úgy hozza. Nem ártana a megfontoltság…

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

A környezetére sok energiát fordít, de az érzéseire már kevesebbet. Pedig fontos lenne, hogy ne csak az otthonát, hanem a lelkét is „kitakarítsa”. Tegyen rendet az érzései között, rendezze a gondolatait.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Hétfőn rengeteg dolga akadhat, még szerencse, hogy váratlan segítséget is kap hozzá. Tegye félre az ellenérzéseidet, és fogadja el a felajánlott segítséget. Meg fog lepődni, mennyire félreismerte az illetőt…

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Hétfőn felerősödik a félreértés lehetősége, ezért legyen óvatos, kinek mit mond és hogyan fogalmaz. Persze az is igaz, hogy az ön esetében nehéz olyasmit találni, amibe bele lehet kötni, de az álhírek ellen még ön sem tud védekezni.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Hétfőn a Nyilasoknak különösen erős megérzéseket jeleznek a bolygók. Most képes lesz egyszerre összpontosítani a részletekre és a nagy egészre is, ami nagyon előrelendíti az ügyeit. Jó döntéseket hozhat az üzletben és a magánéletben egyaránt.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ma legyen óvatos és nagyon vigyázzon, mit lép, kinek mit mond el. Valaki ugyanis azon ügyködik, hogy csapdát állítson önnek és olyan helyzetbe keverje, amiben könnyen hibát véthet, amit felhasználhat ön ellen.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Ha minden előre eltervez és ezt követi, akkor minden zökkenőmentesen fog haladni ön körül. Így lehet arra is ideje, hogy egy kicsit foglalkozzon egy hamarosan bekövetkező problémával is, amit viszont előre lehet látni és fel is lehet rá készülni.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Talán a legmerészebb álmaiban sem gondolta volna, hogy valóra válthatja, ami hétfőn csak úgy, váratlanul megtörténik önnel. Valójában már régen megérett erre a helyzet. És amit nem mert eddig meglépni, a sors megteszi most ön helyett. Örülnie kellene.