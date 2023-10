Ez a csillagjegy ma igyekezzen meglátni a fától az erdőt

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Ma érdemes picit más megközelítésből ránézni a dolgokra, amikben sokat segíthet egy jó barát. Vannak ugyanis olyan kérdések, amikre az jelent megoldást, ha egy picit kívül helyezkedik rajta. Néha ugyanis már hajlamos nem látni a fától az erdőt…

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Döntéshelyzetben a környezete, a szerettei érdekeit is szem előtt tartja, ami helyes is, de nem szabad túlzásokba esni. Kialakulhat ma egy helyzet, amikor talán azt hiszi, ismét eszerint kell gondolkodnia, pedig ez nincs így. Ma legyen ön az első helyen!

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Néha az álmok túlmutatnak önmagukon, és jelzéseket adnak nekünk, útmutatót, miként változtassunk az életünk olyan elemein, melyek nem működnek megfelelően. Ma ön is egy ilyen álmot láthat, csak figyeljen az üzenetére és fejtse meg!

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ma egy új személy léphet be az életébe, aki változást hozhat, de ez a változás egyáltalán nem biztos, hogy pozitív irányú lesz. Végül önnek kell eldönteni, hol húzza meg a határokat, és milyen mértékben engedi közel magához az illetőt!

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Kedden nagyon erősnek és energikusnak érzi magát, olyannyira, hogy jöhet önnel szembe szinte bármi és bárki, kész vállalni a kihívást, ha kell. Természetesen arra semmi szükség nincsen, hogy minden konfliktust felvállaljon, ugye?

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Komolyabb változás állhat be valamely kapcsolata minőségében, ami jelentheti, hogy elköteleződnek egymás irányában, vagy arra is utalhatnak a bolygók, hogy éppen ellenkezőleg, egy kicsit lazul a kapcsolat kettejük között. Mindezt még árnyalhatja az is, hogy ma megjelenhet a színen valaki, aki felkelti a figyelmét.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Kedden találkozhat valakivel, aki hatással lehet az életére, ami a hosszú távú terveiben jelentkezhet. Talán a támogatását vagy tanácsát kapja meg az illetőnek, de az is lehet, hogy ötletet, inspirációt kap az illetőtől úgy, hogy közben neki erről tudomása sem lesz.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Van valaki az életében, aki ugyanabba az irányba tart és ugyanolyan szenvedély hajtja, mint önt, de valahogy eddig csak messziről figyelték egymást. Kedden szorosabb kapcsolatba kerül vele, és még arra is van esély, hogy ezután közelebb haladjon egymáshoz az életük vonala, mint eddig.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Egy rejtett tehetségére derülhet most fény, és bizony lehet, hogy nagy pazarlás lenne mindezt kihasználatlanul hagyni. Ha kell, képezze tovább magát ezen a területen, vagy gyakorlással fejlessze a képességeit.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Valaminek szeretne pontot tenni a végére, talán úgy érzi, valami belső erő kényszeríti, hogy legyen túl rajta. Úgysem fog nyugodni addig, amíg le nem zárja a dolgot, még akkor sem, ha mindenki a környezetében arra csábítja, hogy valamilyen egyéb programban vegyen részt.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Fárasztó napja lesz, úgyhogy ne tervezzen be a kötelezőkön felül már semmi extrát! A munkája, társa, vagy a családja egész napját leköti majd, olyannyira, hogy már estére úgy érzi, semmi tartaléka nem maradt.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Vigyázzon, mert ma egy kétszínű emberrel lehet dolga, aki barátság álarcával közelít önhöz, de valójában próbál keresztbe tenni önnek. Lehet, hogy harcolnia kell, vagy megvédenie magát, és ha már előre felkészül, jobb pozícióból indul egy későbbi ütközetben!