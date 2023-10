Döbbenetes, mi vár a csillagjegyekre október 23-án

2023. október 23.

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Hétfőn lehet, hogy úgy érzi, kihagyták valaminek a megvitatásából, és a feje fölött döntöttek. Persze ez nincs így, de azért a legjobb taktika, ha egyelőre csak figyel, és csak akkor szól bele, ha már teljesen képben van.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Hétfő délelőtt egy feszült helyzet, talán személyes konfliktus várhat önre, mégpedig egy olyan emberrel, akit szeret és igazán nem szeretné megbántani. Ha így van, ne az indulatok vezéreljék a cselekedeteit. Délutánra helyreáll a béke.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Hétfőn egy váratlan helyzetben vita törhet ki olyasmiről, amely talán önt nem is igazán érinti Vigyázzon hát különösen arra, nehogy belekeveredjen a dologba és semmiképpen ne állj egyik oldalra sem. A legjobban akkor jár, ha messze elkerüli a csatamezőt!

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Hétfőn megnehezíti a döntést, vagy a véleménye kialakítását egy kérdésben az, hogy szinte mindenhonnan egymástól különböző dolgokat hall ugyanazzal az üggyel kapcsolatban. Miután nyilvánvalóan nem lehet mindenkinek igaza, hallgasson saját magára!

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

A hét első napján igazán nagyon formában lesz, szinte szárnyalnak a gondolatai és olyan dolgokat is megláthat, megérthet maga körül, amelyek eddig elkerülték a figyelmét. Ne lepődjön meg hát, ha ma hirtelen választ talál egy régóta függőben lévő kérdésre.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Néha szükség van arra, hogy a szeretteinek, barátainak egyértelmű jelzéseket adjon, és tudassa velük, mennyire fontosak önnek, mennyire szeretik. Ma ne feledkezzen meg erről, mert van a közelében valaki, akinek most nagy szüksége van a szeretetére.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

A hosszú hétvége utolsó napján azt tapasztalhatja, hogy szinte mindenki az ön társaságát keresi, ami hízelgő, de megterhelő is lehet. Nyugodtan állítsa le őket picit, és húzódjon hátra, ha önnek viszont inkább az esik jól. A hétvége arra való, hogy pihenjen.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Jókedvű és felszabadult lesz a hétfői ünnepnapon: végre visszakaphatja a régi önmagát. Hogy ez így legyen, mindenképpen iktasson be valamilyen lazító programot. Egy séta vagy egy kellemes beszélgetés mind-mind kikapcsolódást jelentenek önnek.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Egy váratlan esemény könnyen felboríthatja a hétfőre tervezett dolgait. Ha ez így van, próbálja meg a lehető legjobbat kihozni a nem várt helyzetből is. Jusson eszébe, ön az improvizálás nagymestere, úgyhogy önnek ez egészen biztosan nem okozhat semmi gondot!

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Olyan baráttal találkozhat a hétfői ünnepnapon, akivel már régóta nem látták egymást. Pedig mindkettejük számára kiderülhet, hogy milyen sokat is jelentenek egymásnak. Ott folytathatják, ahol a múltban abbamaradt.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Teljesen igaza van: nem kell mindig rohanni. Ha a hétfői munkaszüneti napon a lustálkodáshoz érez inkább kedvet, akkor akár a tervezett programokról is lemondhat. Végül is az a lényeg, hogy legalább a szabadidejében azt tehesse, amit a legjobban szeretne. Ezt a környezetének is el kell fogadnia.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Ma legyen óvatos azokkal az izgalmasnak tűnő titokkal kapcsolatosan, amik a tudomásodra jutnak... Nem teljesen biztos ugyanis, hogy hitelt adhat a híreknek, és amennyiben ellenőrizetlenül tovább adja, még ön lehet az, akit hamis hírek terjesztésével vádolnak.