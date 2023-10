Az érzelmeik fogják vezérelni ezeket a csillagjegyeket

2023. október 14.

Horoszkóp

Kos (03. 21.–04. 20.)

Bár szeret irányítani, néha jólesik önnek is átadni a gyeplőt valakinek. Főleg, ha olyan helyzet adódik, ami nem is igazán a szívügye. Meg fogja látni, hogy az is kényelmes és főleg pihentető tud lenni, ha csak utas a csónakban.

Bika (04. 21.–05. 20.)

Szombaton érezni fogja, hogy milyen sok embernek számít a véleménye. Többen keresik fel, akik kikérik a tanácsát ügyes-bajos dolgaikban. A dolog nem véletlen, hiszen a személyes példájával bizonyítja nekik, hogy a döntései általában helyesek.

Ikrek (05. 21.–06. 21.)

Szombaton igencsak erős véleményekkel kerül szembe, és lehet, hogy jobb, okosabb lenne, ha teret adna nekik. Hagyja, hogy mások is hallassák a hangjukat és érezzék, hogy számít a véleményük. Értékelni fogják a türelmét és a toleráns viselkedését.

Rák (06. 22.–07. 22.)

Mindenkinek vannak alapvető érzelmi szükségletei, önnek is, és ezek hiányában egyszerűen nem tudja komfortosan érezni magát. Ha pedig a jelenlegi partnere erre nem képes vagy nem hajlandó, akkor egy nagyon komoly beszélgetésre lenne szükségük.

Oroszlán (07. 23.–08. 22.)

Ma nagyon intenzív érzéseket élhet meg, és jobb is, ha szoktatja magát ezekhez, mert a Skorpió Mars bizony nem finomkodik. Ezek az érzelmek ideiglenesen fel is boríthatják a lelki egyensúlyát, így előfordulhat, hogy támaszra, segítségre lesz szüksége. Szerencsére van olyan a környezetében, aki mindig tárt karokkal várja.

Szűz (08. 23.–09. 22.)

Szombaton olyan problémák merülhetnek fel ön körül, melyekkel kapcsolatban személyes érintettsége okán nem tud higgadtan megnyilvánulni, így talán érdemesebb lenne kimaradni az eseményekből. Most az lehet a legjobb stratégia, ha csak külső szemlélőként hagyja folyni a dolgokat.

Mérleg (09. 23.–10. 22.)

A mai nap legyen igazán az öné. Ne pazarolja az idejét, hogy másoknak akarjon megfelelni, fókuszáljon most kizárólag egy kicsit önmagára. Akkor is, ha attól fél, hogy ez önzőség. Ez nem igaz, és önnek is jár néha egy kis énidő.

Skorpió (10. 23.–11. 22.)

A Mars már a jegyébe lépett, és ennek a csodás hatásai egyre biztosabban megnyilvánulnak. Ma is érezheti hatását, bármilyen gond is merül fel, az valahogy különösebb erőfeszítés nélkül megoldódik, elsimul. Ma erőteljes hatodik érzékét is megtapasztalhatja.

Nyilas (11. 23.–12. 21.)

Ma minden rendben van, feltéve, ha nem kezd el feleslegesen aggódni valami miatt, amin amúgy sem tud változtatni. Pedig pont ezek a dolgok, amelyekre teljesen kár lenne akár egyetlen szót is vesztegetni. El kell fogadni, hogy ez van, és továbblépni.

Bak (12. 22.–01. 20.)

Szombaton előfordulhat, hogy elfelejt valamit, amit fontosnak tart, vagy lekésik egy programot, és emiatt talán dühös lesz önmagára. Ideje lenne azonban tudomásul vennie, hogy ön is emberből van, és néha bizony hibázik.

Vízöntő (01. 21.–02. 18.)

Itt az ideje, hogy ma egy kicsit visszavonuljon önmagába, és töltődjön fel, törődjön önmagával. Ez ahhoz is szükséges, hogy összerendezze a gondolatait, és arra is szüksége van, hogy rátaláljon a belső erőforrásaira.

Halak (02. 19.–03. 20.)

Szombaton szuperül működik az intuíciója, és kevés információból is megérti valakinek a belső működését, motivációit. Ma egy magánéleti kérdésben lát a dolgok mélyére és érti meg a másik indítékait.