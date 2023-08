Vita és veszekedés vár a Skorpióra, de több csillagjegynek is érdemes felkészülni

2023. augusztus 25.

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Pénteken elég pörgős napja lesz, és úgy érezheti, mindenki akar öntől valamit. Lesz, aki ajánlattal bombázza, lesz, aki segítséget kér és olyan is előfordulhat, hogy valaki bele akarja vonni valamilyen közös tevékenységbe. Próbáljon koncentrálni arra, ami igazán fontos és a többieknek mondjon nyugodtan nemet!

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Egy váratlan látogatója érkezhet, vagy kiderülhet, hogy egy vendég más időpontban érkezik meg, emiatt aztán kénytelen lehet átszervezni pár dolgot maga körül, vagy felgyorsítani bizonyos folyamatokat. Ne akarjon azonban mindenkinek megfelelni és ne akarjon tökéletes képet mutatni magáról, így jó, ahogy van!

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ma tapasztalhat valamit, ami felháborítja önt és talán a környezetét is. Lehet, hogy úgy érzi, hogy önnek is harcolnia kell ez ellen, de higgye el, jobb lesz, ha mindezt olyanokra bízza, akiknek valóban ez a dolga.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

A mai napot használja fel arra, hogy a kapcsolatait ápolja, különös tekintettel egyvalakire, akit talán az elmúlt időszakban kissé mellőzött. Ha úgy érzi, hogy az illetővel kapcsolatban szükség van egy kis jégtörésre is, vigyen magával valami apróságot is ajándékba!

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Pénteken legyen kíméletes a környezetével, különösen akkor, ha úgy érzi, kritikusan kell hozzáállnia valamihez és meg szeretné fogalmazni az ezzel kapcsolatos gondolatait. Készüljön fel arra is, hogy lesz, aki érzékenyen reagál a szavaira!

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Pénteken ügyeljen arra, hogy ne ítéljen meg felületesen valakit vagy valamit, mivel előfordulhat, hogy a most kapott kezdeti információ hamis vagy hiányos lesz egy üggyel kapcsolatban. Várja meg, amíg minden szükséges részlet elérhetővé válik és csak a teljes kép legyen az, amiről végül véleményt mond.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Készüljön fel arra, hogy pénteken egy váratlan fejlemény folytán felpörögnek az események ön körül és önnek talán azonnal reagálnia kell a kialakuló helyzetre. Legyen azonban különösen óvatos, mert most egy rossz mondattal, vagy egy ösztönszerű reakcióval megbánthat valakit.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Ma vitába keveredhet valakivel, ami azután könnyedén átcsaphat veszekedésbe és a vérmérséklettől függően akár hangos kiabálásba is. Lehet az is, hogy ma olyan sértés is elhangzik valakinek a szájából, melyet a helyzet komolysága nem indokol. Állítsa le az illetőt néhány határozott szóval!

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Pénteken valahogy összeállnak a dolgok, és minden adott ahhoz, hogy valami olyan dologgal próbálkozzon meg, ami már egy ideje foglalkoztatja, de soha sem tartotta alkalmasnak sem a helyet, sem az időt arra, hogy bele is vágjon. Ma ez megváltozik.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Pénteken olyasmivel kell foglalkoznia, amit nem túlságosan szeret csinálni, de időnként szükséges rászánni magát az ilyesmire is. Bármennyire is halasztaná a dolgot, fordítson rá kellő időt és tudja le, amit kell.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Ma egy olyan ügy kerül ön elé, ami nem annyira racionális, igazán még foglalkozni sem érdemes vele és mégis nagyon nehezen állja meg, hogy mindezt mégis megtegye. Talán engednie kellene a szíve parancsának!

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Pénteken ön lesz a megoldás kulcsa egy fontos ügyben! Ön lehet ugyanis az a hiányzó láncszem, amely nélkül nem lehet megoldani egy feladatot. Talán egy kis pluszinformáció, vagy inspiráció kell öntől, de az is lehet, hogy csakis az ön rátermettségével sikerül túljutni egy problémán.