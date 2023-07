Ne legyen rémálom a nyaralásból, ezeket a gyógyszereket vidd magaddal

Könnyen tönkreteheti a nyaralást egy hirtelen jött betegség. Legyen szó akár csak fejfájásról, vagy olyan komolyabb dolgokról, mint a napszúrás vagy az ételmérgezés, jó minden eshetőségre felkészülni, és egy kisebb „patikával” útnak indulni. A Mindmegette összegyűjtötte a legfontosabb kellékeket, amiket nem szabad otthon hagynod.

Fotó: Pixabay

LÁZ- ÉS FÁJDALOMCSILLAPÍTÓK

A nyaralás során nemcsak a fejünk vagy a torkunk fájhat, de a fülünk is begyulladhat egy kiadós strandolás után, vagy akár egy-egy fogunk is belobbanhat. Ezért mindig legyen nálunk általános fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő, ami lázra és többféle fájdalomra is megoldást nyújt.

HÁNYINGER ÉS HÁNYÁS ELLENI SZER

Akár autóval, akár repülővel utazunk, előfordulhat, hogy útközben rosszul leszünk, és elkap minket az émelygés és a hányinger. Ez főként a nyári hőségben nagyon gyakori. Ha eleve tudjuk, hogy valamelyik családtag hajlamos az utazás közbeni rosszullétre, gondoskodjunk hányinger elleni tablettáról.

ROVARCSÍPÉSEK, ALLERGIA ELLEN

Ha tudjuk, hogy bizonyos rovarokra eleve allergiások vagyunk, akkor semmiképp se hagyjuk otthon az orvosunk által felírt gyógyszerünket, és amennyiben volt már súlyos allergiás reakciónk, nem hiányozhat neszesszerünkből az EpiPen sem. A csípések okozta viszketések enyhítésére nagyon jók lehetnek bizonyos krémek és szprék.

HORZSOLÁSOKRA, SEBEKRE

A nyaralás alatt sokkal merészebbek vagyunk, így nem zárhatjuk ki a kisebb-nagyobb baleseteket sem, amelyek horzsolással, sebekkel járhatnak. Bár szeretünk ezekre nem gondolni, azért nem árt, ha van nálunk kötszer, rugalmas pólya, steril gézlap, fertőtlenítő folyadék és elegendő mennyiségű sebtapasz, amelyekkel egyszerűen és gyorsan kezelhetjük a könnyebb sérüléseket.

NAPÉGÉS ELLENI KRÉM

A napégés elkerülése érdekében az úti patikánkban mindig legyen magas faktorszámú fényvédő krém. Ha már megtörtént a baj, a fájó területre használjunk a leégett bőr kezelésére kifejlesztett hűsítő krémet, zselét vagy habot.