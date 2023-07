Ennek a csillagjegynek nagy szüksége van a változásra

2023. július 7.

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Nagyon sok a teendője, de próbálja meg úgy beosztani az idejét, hogy a hétvégét végre már teljes egészében a magánéletnek szentelhesse. Szép dolog a megbízhatóság, de ezt nem csak a főnökei várhatják el öntől. Főleg, ha vannak gyerekei.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Igen nagy szüksége lenne végre egy kis környezetváltozásra. Utazzon el, vagy legalább menjen ki délután egy vízpartra. A vízcsobogás hangja megnyugtatja. És még valami felfedezést is tehet.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

A magánéletben úgy tűnik, pénteken válaszút elé állítják a csillagok. A döntést nem kellene elhamarkodnia, és talán nem is egészen az ön kezében van. A párja sem lehet türelmes a végtelenségig, pedig nagyon ragaszkodik önhöz.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ha a dolgokhoz maga körül eleve negatív gondolatokkal közelít, lemaradhat az élet egy sor szépségéről, legyen az bármilyen apróság is. Igyekezzen hát arra a bizonyos pohárra úgy tekinteni, hogy félig tele van.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Talán több dolgot is görget mostanában maga előtt és a legnagyobb teher most az önnek, hogy ezeken a területeken egyszerre kellene helyt állni. Igyekezzen azon, hogy ne veszítse el az irányítást, hiszen vannak dolgok, melyek most nem állhatnak le ön körül.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Legyen bátrabb! Ha mindig csak bizonytalankodik, akkor hogyan akar magasra jutni? Ön sokkal tehetségesebb, mint gondolja, csak az önbizalmán volna még mit javítani. De azt csak a tapasztalat fogja megadni önnek. Vágjon bele!

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ne hagyja, hogy mások mondják meg önnek, mi a helyes és mi nem. Ne kételkedjen magában, hiszen most pontosan tudja, hogy mit szeretne megtenni és annak mi a helyes módja. Ha pedig úgy érzi, hogy a környezete egy része nem támogatja, akkor ezt most egyedül kell véghez vinnie.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

A sok változás (munkahelyi, magánéleti) megviselheti a hűséges és stabil Skorpiók idegeit, és ma érzi is ennek jeleit. Főleg akkor, ha hagyja, hogy a külső erők magukkal sodorják. Van azonban sok jó is ebben a változásban. Próbálja meglátni az ebben rejlő lehetőségeket!

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Pénteken ellenállásba ütközhet és a külső körülmények sem teszik lehetővé, hogy egy önnek fontos ügyben valódi előrehaladást érjen el. Ha pedig így van, kár erre fecsérelnie a drága idejét, így érdemes lenne addig olyasmivel foglalkozni, amivel eredményt is elér. Vagy például pihenhetne is.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Bármilyen szenvedélyesen is igyekszik valamit elérni, ha túlságosan előreszalad, végül azt veszi észre, senki nincs ön mellett. Legyen egy kicsit türelmesebb a környezetével és hagyja, hogy felfejlődjenek ön mellé.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Ma nyomást érzékelhet a környezete felől, hogy határozzon végre valamiről, vagy pedig tegyen meg egy döntő lépést valamilyen ügyben. Ha viszont ön azt érzi, hogy a helyzet, vagy akár ön nem érett a döntésre, ne engedjen a pressziónak.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Egyre több terve, ötlete van, de valami még talán visszatartja attól, hogy ezek egy részét meg is valósítsa. Talán visszajelzést, vagy egy jelet vár valahonnan, esetleg egy kis bátorítást a környezetétől? Ezekre ugyan hiába vár! Ha meg szeretne valamit tenni, tegye meg.