A vécépapír vagy a papírtörlő gurigája nem muszáj, hogy a kukában landoljon: hasznos lehet egy konyhai praktikához!

Fotó: Pixabay

Mind tudjuk, hogy a hűtőszekrényben jelentkezhetnek szagok, amiktől szeretnénk megszabadulni. Nem mindig van idő egy teljes nagytakarításra, így ilyen esetekben vethetjük be a papírgurigákat, amiket amúgy is kidobnánk, így pénzbe se kerül. Nincs más dolgod, mint egy-egy gurigát a hűtőbe tenni, és néhány óra múlva a szag eltűnik, ugyanis a vastag papír nemcsak a nedvességet, de a kellemetlen szagokat is képes magába szívni.

A hosszú távú megoldás persze egy alapos takarítás. Dobj ki ki minden lejárt szavatosságú, gyanús külsejű és szagú ételt! Szedd ki a polcokat és a fiókokat, mosd el őket alaposan, a hűtőszekrényt pedig törölgesd át nedves, mosogatószeres szivaccsal! Megelőzés céljából pedig mehet bele a papírguriga - írja a mindmegette.hu.