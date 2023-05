Sürgeti az idő ezeket a csillagjegyeket, döntést kell hozniuk!

2023. május 27.

Horoszkóp





Kos (03. 21. – 04. 20.)

Néha úgy érzi, hogy a környezetében a legtöbb ember sablonos válaszokat ad, és nem merik kimondani a véleményüket. Ön nem akar ilyen lenni, ezért gyakran megy szembe a szokásos elvárásokkal. Ma megismerkedhet valakivel, aki hasonlóan gondolkodik a világról.







Bika (04. 21. – 05. 20.)

A föld-elem dominanciája segít önnek megtalálni azt a fajta stabilitást, érzelmi biztonságot, amire nagy szüksége van a pörgős hét után. Érzi, hogy jó helyen van, és szeretik. Ma minden remekül megy, főleg a kerti munka: nemcsak hatékony lesz, de fel is töltődik tőle!







Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ha folyton éppen az ellenkezőjét teszi, mint amit mond, azzal teljesen összezavarja a környezetét. Amit a mai napon kigondol, ahhoz végre érdemes lenne tartania magát. Az ötlet jó, s még annál is jobb a megvalósítás. A holnap Ikrek Nap – Halak Szaturnusz fényszög miatt pedig az idő is sürgeti!







Rák (06. 22. – 07. 22.)

A Hold föld-elemű jegyben, a Szűzben jár, ami segít önnek megnyugodni. Sőt, nemcsak megnyugodni, hanem is meg is gyógyulni, ha van valami új keletű panasza. Ma igazán jól osztja be az energiáit, és nagy örömet lel a természetben.







Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Kissé szeszélyes a szombati napja. Egyik pillanatban fenn, a másikban lenn: mintha csak hullámvasúton ülne a hangulata. A valóság persze az, hogy nagyon vágyik a gyengédségre. Ha ezt megkapja, az egekben érzi magát!







Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ma tele van tetterővel, a hangulata is vidám, nem is csoda, ha mindenki a társaságát keresi. Találkozzon barátokkal, családdal, menjenek kirándulni, vagy rendezzenek kerti partit – a lényeg, hogy a szabadban legyenek!







Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Szombaton egy kis zúgolódással szembesülhet, amely talán a családtagok körében üti fel a fejét. Lehet, hogy valaki új elképzelésekkel érkezik, vagy el szeretne kiszakadni a megszokott keretekből. Pedig ha valaki valaki változtatni akar, azt hagyni kell.







Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

A féltékenység nem kellemes állapot, és ezzel sokat ronthat is a lelkivilágán. Hatására mindent alacsonyabb szinten él meg. A szerelem éppen ellenkezőleg hathat önre. Inkább a pozitív érzéseire hallgasson hát!







Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Ma valakinek a megjegyzése, véleménye összezavarhatja és elképzelhető, hogy egy időre kibillenti az egyensúlyából. Talán még az is megkérdőjeleződik önben, hogy jó irányba építi-e az életét. Felesleges! Nem szabad hagynia, hogy olyasmi, aminek talán nincs is valóságtartalma, ennyire kimozdítsa a komfortzónájából!







Bak (12. 22. – 01. 20.)

Nagy a nyomás önön, ezért könnyebben felcsattanhat, mint általában. A mai napot ezért áldozza végre a kikapcsolódásnak. Kikapcsolódni persze nemcsak ágyban fekve lehet. A Szűz Hold a természetbe hívja!







Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Ma olyan dicséretet kaphat valakitől, ami növelheti az önbizalmát és ahhoz is elegendő plusz energiát ad, hogy belekezdjen egy hosszabb távon is hatásos változtatásba. Talán a mai nap lesz az, amit utólag úgy fog értékelni: akkor kezdődött minden. Bizony, a szavaknak ereje van!







Halak (02. 19. – 03. 20.)

A vasárnapi Ikrek Nap – Halak Szaturnusz nehéz fényszöge már szombaton is érezteti hatását. Picit elégedetlen, ingerült lehet, és neheztel másokra, mert nem veszik figyelembe az igényeit. A magában morgolódásnak mi értelme van? Nyissa ki a száját, és mondja meg, ha valami zavarja!