Az Oroszlán ma békét köthet a párjával

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A vasárnap igazi pihenőnapnak ígérkezik! Most tényleg sikerül ellazulnia és kikapcsolódnia! A bolygók is abban segítik, hogy valóban töltődhessen. Ne felejtse el felköszönteni az édesanyját!

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Csodás napot jeleznek a bolygók a hét utolsó napjára. Most mintha minden mozaikdarabka a helyére kerülne, úgy érzi, sikerült elrendeznie mindent, és a kapcsolataiban is békesség van. Egyedül egy barátja viselkedését furcsálja – jogosan.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ma ismét nagy elhatározásra szánja el magát. Nem ez az első mostanában, de talán az első, amit be is tud tartani. Bármi is az, akár valamilyen képzés, továbbtanulás, akár életmódváltás, most könnyebben elérheti, mint egyébként.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Nem kellene olyan görcsösen ragaszkodnia a saját igazához. Ugyanaz a tény másként látszik mások szemszögéből. Ami önnek elképzelhetetlen, mások számára értelmes és természetes lehet. Nézze magasabb szempontból a dolgokat!

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Végre alkalma adódhat arra, hogy tisztázzon egy félreértést. A párja ma jó passzban van, értékelni fogja az igyekezetét. És talán az is kiderül végre, min ment félre a kommunikáció, és azon hogyan tudnának javítani.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Szeretne elkerülni egy konfliktust, de ez csak úgy lehetséges, ha nincs ott. Legvalószínűbben a saját társával vagy a családján belül robbanhat ki a feszültség. Ha teheti, induljon korábban, vagy legalább ne vegyen magára mindent!

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ha valamilyen sérelem éri egy ellensége vagy riválisa részéről, azzal veheti el leginkább a támadás élét, ha egyszerűen nem vesz róla tudomást. Ha belemegy a harcba, akkor valószínűleg ön húzza a rövidebbet.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

A csillagok jelzése szerint az otthoni feszültségek okát vasárnap önmagában kellene keresnie. Viszont éppen ezért könnyen tehet is ellene! Akár a pénzügyek, akár a munkabeosztás miatt vannak viták, ma érdemes átgondolnia az álláspontját.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Egy ma esedékes döntését érdemes lenne elhalasztania, vagy legalább csak részben meghoznia. Ön sem lát még tisztán az ügyben, volna még minek utánajárnia, ha teljes képet akar kapni. A szerelemben jó napra, szép estére számíthat.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Önnek igen nagy lelke van, csak ezt igyekszik elzárva tartani a kíváncsiskodók elől. Éppen ezért úgy tűnhet egyeseknek, hogy ön hideg és túlságosan is racionális típus. Hogy ez mennyire nincs így, az ma egy kirobbanó érzelmi viharban nyilvánvalóvá válik.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Kényelmesnek találja a stabil párkapcsolatot, ugyanakkor nagyon szereti őrizgetni a szabadságát. Ha ezt viszont is megengedi a párjának, akkor rendben van. De ha nem, akkor az egyenlőtlenség a mai napon veszekedéshez vezethet.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Ma úgy érezheti, hogy vagy ön jött a Holdról, vagy az összes többi ember, akik körülveszik önt. Mintha senki nem értené az ön vágyait, indítékait, gondolkodásmódját. Ne aggódjon, holnapra már mindent másként fog látni.