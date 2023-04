Váratlan problémákba ütközhet ez a csillagjegy

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Nehezen talál megoldást egy fontos családi problémára. De most különösen fontos, hogy a párja szüleit, rokonait ne vonja be a döntésbe. Tévútra viheti a sokféle vélemény. Inkább csak az intuíciójára hallgasson, amikor két lehetséges megoldás közül kell választania.







Bika (04. 21. – 05. 20.)

Húsvét vasárnapra igazán békében, nyugalomban telik. Minden pompásan sikerül a vendéglátásra. Bikaként igazán élvezi a finom falatokat, lazulást, kikapcsolódást, ami a mai napot jellemzi.







Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Húsvét vasárnap megértőbb és kedvesebb lesz a párjával, mint a korábbi hetekben. Ezzel a hozzáállással pedig bármit elérhet nála, és könnyedén az ujja köré csavarhatja. Figyelmességgel, a törődéssel mutassa ki, mennyire értékeli az odaadását!







Rák (06. 22. – 07. 22.)

A napi horoszkóp szerint ez a mostani húsvéti ünnepi időszak arra is jó, hogy rendezze magában az összekuszálódott szálakat, és elsimítsa az ellentéteket a családon belül, sőt, még a barátok között is. De vigyázzon, ma mindenki érzékenyebb a szavakra...







Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Barátai, a családtagok jó ötleteket adnak önnek, próbálja ezt kihasználni. Az nem tisztességtelen, ha mások elvetélt ötleteit tovább dolgozva valami új dolgot hoz létre. Ma szuperül sikerül minden vendégeskedés: akár ön megy, akár önhöz jönnek.







Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Húsvét vasárnapja igazán felhőtlenül telik. Érdekes híreket hallhat, amik nagyon is hatással lehetnek majd a jövőben önre is. Egy váratlan vendége is akad, de ön mindenre felkészült házigazda/asszony.







Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ma igazán öröm a közelében lenni. A Mérleg jegyű emberek mindig is kedves társaságot jelentenek másoknak, de ma különösen előtérbe kerül remek diplomáciai képessége. Olyanok is szót értenek a közelében, akik egyébként nem szívlelik egymást.







Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Békés, harmonikus húsvét vasárnapra számíthat. Régen érezte magát ennyire gondtalannak! Ossza meg az örömét a többiekkel is, és egy kicsit feledkezzen meg a napi problémákról. Nem kell mindig mindent a vállára venni...







Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

A bolygók jelzése szerint húsvét vasárnap remek lesz a hangulata, és hosszas beszélgetésekre is sor kerülhet az ünnepi asztalnál. Arra az egyre figyeljen, hogy ne akarja meggyőzni a saját véleményéről a többieket, és most világnézeti kérdésekbe se menjen bele.







Bak (12. 22. – 01. 20.)

A jószándékú (vagy legalábbis annak tűnő) segítség is okozhat problémát. Például azért, mert akitől kapja, az olyan elvárásokkal áll elő, amelyek ellenkeznek az elveivel. Bátran mondjon nemet! Ezt leszámítva egyetértés, harmónia jellemzi a húsvét vasárnapot.







Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Ha a szűkebb családdal ünnepel, akkor minden oka meglesz az örömre. Jó híreket kap, és most egy olyan személy is kifejezheti szeretetét, aki egyébként mindig is tartózkodó volt önnel. Jól esik a figyelem, amivel a szerettei körbeveszik.







Halak (02. 19. – 03. 20.)

Ön mindig is nyitottabba spiritualitásra, mint a többiek, és ma is felemelő érzései lehetnek. Hat önre a Húsvét vasárnapjának hangulata, igazi üzenete. Ma nagy boldogságot jelent, ha a szerettei körében ünnepelhet.