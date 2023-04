Rendkívül eseménydús napot eredményez ma a csillagok állása

2023. április 18.

Horoszkóp







Kos (03. 21.–04. 20.)

Hajnalban a Hold átlép a jegyébe, és fokozza a türelmetlenségét. Ma nagyon rosszul viseli, ha valaki értetlenkedik vagy lassú, vagy egyszerűen csak túlságosan megfontolt. Jól sikerülnek viszont azok a feladatok, amik gyors cselekvést igényelnek.







Bika (04. 21.–05. 20.)

Ne akarjon mindig ön irányítani: ha a másik azt látja, hogy mindig az ön kezében van a döntés, akkor ne csodálkozzon, ha végül ő meg lustán hátradől. Amit meg ön visel rosszul. És ez egyiküknek sem jó.







Ikrek (05. 21.–06. 21.)

A Hold belép a türelmetlen Kosba kedd hajnalban, és még inkább felgyorsítja önt is. Legyen óvatos, mert ma hajlamos a meggondolatlan lépésekre… és az átgondolatlan szavakra, amikkel csak akadályozza a saját ügyeit.







Rák (06. 22.–07. 22.)

Régen volt ennyire vidám, gondtalan a napja, mint kedden. Ha nehezen is indul a reggel, később mintha minden gondja egy csapásra elszállt volna. Ön ma az istenek kegyeltje. És ebben a társa is osztozik önnel, főleg ha megtanul bízni benne.







Oroszlán (07. 23.–08. 22.)

Eseménydús napra számíthat kedden, a váratlanság szinte már törvényszerű. Próbáljon meg felkészülni rá lélekben, akkor talán kevésbé fogja frusztrálóként megélni a történéseket. Sőt, akár még szerencsésnek is érezheti magát a végén.







Szűz (08. 23.–09. 22.)

Érdemes kedden keményebb fába is vágnia azt a bizonyos fejszét: hatalmas erőkkel bír, most mindenben sikeres lehet. Olyan problémát is megoldhat, ami eddig talán reménytelennek tűnt fel ön előtt.







Mérleg (09. 23.–10. 22.)

Valaki oktalan és indiszkrét pletykálkodással zavarja meg a párkapcsolatát. Mielőtt nyomozásba vagy vádaskodásba kezd, higgadjon le! A másikkal csak ezután üljön le beszélni. Ne támadjon!







Skorpió (10. 23.–11. 22.)

Ma kerülje el a vitákat és a veszekedéseket: nincs olyan passzban, hogy ezeket most jól tudná kezelni. A munkahelyén elég feszült a helyzet, szerencsés az a Skorpió, aki jól időzített, és a mai napra szabadságot vett ki.







Nyilas (11. 23.–12. 21.)

Érdekes helyzetekben bőven lesz része a mai napon. Egy találkozáson úgy érezheti, mintha már megálmodta volna az egészet, és az érzés egész nap elkíséri. Lehet, hogy az égiek akarnak önnek üzenni valamit?







Bak (12. 22.–01. 20.)

Próbáljon meg kissé előrelátóbban gondolkodni, ne csak a mai nap feladataival foglalkozzon. Különben azon kaphatja magát, hogy csőstül jönnek a nem várt feladatok, és folytonos kapkodásra kényszerül. Valamit talán le kellene adnia.







Vízöntő (01. 21.–02. 18.)

Hallgasson végre a megérzéseire, és ne hagyja, hogy mások befolyásolják. A jövőt elsősorban mégis ön teremti, és ehhez kedden nagyon erős sugallatokat is kap. Hallja meg! Higgyen önmagában!







Halak (02. 19.–03. 20.)

Panaszkodós napja lehet. Ha nem ön szavalja el keserveit, akkor valaki más talál önben lelki szemetesládára. A nap végén jól teszi, ha kiszellőzteti a fejét. Legalább egy alapos sétával. A fák közelsége kimossa fejéből a rossz érzéseket.