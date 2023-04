Járjon az ügyei végére ez a csillagjegy, kellemes meglepetésben lesz része

2023. április 13.

Horoszkóp



Kos (03. 21. – 04. 20.)

Csütörtökön érdemes a lovak közé csapnia, és belevágni a rég halogatott dolgokba. Ma ugyanis mindenben támogatják az égiek, legyen szó párkeresésről, vagy pénzügyekről, karriertervekről.









Bika (04. 21. – 05. 20.)

Csütörtökön arra kellene figyelnie, hogy próbálja meg előítéletek nélkül szemlélni az eseményeket. Ha hagyja, hogy az események maguktól alakuljanak, akkor sokat javulhat a véleménye valakivel kapcsolatban.







Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Egyhangúnak, unalmasnak érez ma mindent, és ezt a lelkiállapotát hajlamos lehet a társának felróni. Pedig ő az éppen, aki mindent megtesz azért, hogy vidámmá tegye az életét, és gondtalanná. Meglehet, éppen ez az unalma gyökere. Vállaljon több nehézséget!







Rák (06. 22. – 07. 22.)

Új út nyílhat meg ön előtt. Állásajánlatot kaphat, de lehet, hogy emiatt még a régit nem kell feladnia. Mérlegelje, hogy min mennyit nyer, illetve veszít, de egyelőre még ne hozzon döntést. Az is lehet, hogy a kapcsolataiban áll be változás, és választania kell két barát, vagy két szerelem között.







Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Volt már ugyan ennél jobb napja is, de ez még nem ok arra, hogy teljesen búnak eressze a fejét. A véletlen ráadásul egy csodás lehetőséggel ajándékozza meg a mai napon. Talán egy véletlen találkozás révén.







Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Nyugtalan, vitára és borúlátásra hajlamos a csütörtöki napon. Úgy érzi, hogy senkire sem számíthat igazán. Pedig az is lehet, hogy félreértések sorozatának lett áldozatává. Tisztázza őket, mert kellemesen fog csalódni.







Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Túlérzékeny hangulatban van. Köszönheti ezt annak, hogy szívét-lelkét kiteszi, szinte védtelenül áll a kapcsolataiban. Néha még a legközelebbiek is megsértik azonban. Ne rejtse véka alá ezt sem, és mondja ki, ha valaki megbántotta!







Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

A szerencse csütörtökön leginkább pénzügyi téren szegődhet a nyomába. Ha nem hisz a szokásos negatív, visszahúzó, esetleg irigy hangoknak, akkor valóban jövedelmező dolgokba vághat bele. Keresse a jó lehetőségeket egy baráton keresztül!







Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Egy nehezebb időszakon lehet túl, aminek a fordulópontját talán éppen a mai nap jelentheti. Rá kell jönnie, hogy most akkor ér el célt, ha nem bizonygatja az igazát, és minden kérdésben megpróbál objektív maradni.







Bak (12. 22. – 01. 20.)

A családja egyedül önre számíthat, ha komoly dolgokról van szó. Különösen anyagi téren támaszkodnak önre. Ez néha bizony már a nehéznél is nehezebb teher lehet az ön vállán. Legalább magával is törődjön néha!







Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Jól mennek ma a dolgai. Szerencséjére a munkahelyén is megbecsülik, és az otthonában is szeretet várja. Ha mégsem, a mai napon lehetősége van, hogy társra, vagy új állásra találjon. Járjon nyitott szemmel, hogy ne kerülje el a jó fordulatot!







Halak (02. 19. – 03. 20.)

Csütörtökön olyan hírt kaphat, aminek hatására átgondolja terveit, és módosítani kell az irányon. Lehetséges az is, hogy rájön, ami annyira elégedetté tette volna korábban, az most már nem is fontos, és már másra vágyik. Ma konkrét lépéseket is tehet az eléréséért.