Ez vár ma a csillagjegyekre: a csütörtöki telihold picit feszültté tesz mindenkit

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A Mars a sértődős Rák jegyében jár, ráadásul telihold is van ma – jobban teszi, ha megválogatja a szavait. Csütörtökön ráadásul kissé túllőhet a célon a türelmetlenségével: lesz, aki egyenesen támadásnak, agressziónak véli.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

A mai telihold picit feszültté tesz mindenkit. Ezt vegye számításba, és akkor elkerülhetőek a viták, egymás felesleges számonkérése, netán kritizálása. Van minek örülni, koncentráljon arra: holnap kezdetét veszi a piros betűs Ünnep!

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

A mai napot már a készülődés öröme és izgalma járja át. Élvezze ki ezeket a pillanatokat, hiszen az ünnep lényege, hogy kiszakadjunk a megszokott kerékvágásból. Az éjszakai álmát a telihold zavarhatja meg – egy nyugtató kamilla-tea lefekvés előtt segít!

Rák (06. 22. – 07. 22.)

A belső békéje mindennél fontosabb önnek: ehhez pedig fontos, hogy meg tudja osztani az érzéseit, gondolatait másokkal. Ne gubózzon be! Mondja el a másiknak az örömeit, bánatait! Ma igazán mély beszélgetésben lehet része.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

A mai napon a szokásosnál türelmetlenebb, ingerültebb lehet – tudjuk be ezt a teliholdnak. A lelkében zajló változásokat nem biztos, hogy a kollégái orrára kellene kötnie. És a családtagjai is szebb szavakat érdemelnének öntől.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

A mai nap próbára teheti önt egy nagy feladattal. Csak a szívére hallgasson, és akkor állni fogja a sarat. A próbatételeken keresztül ismerszik meg az ember. Önről az derül ma ki, hogy kedves és segítőkész!

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ma több elintézetlen ügyét is lezárhatja, a csillagai most ön mellett állna, és tálcán kínálják a megoldásokat. Amit pedig nem sikerült, az most már marad ünnepek utánra. Arra is figyeljen, amit a párja javasol. Amit ő mond, azzal általában úgyis egyetért, és most igaza is van.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Most az egyszer ne legyen annyira hű az elveihez! Valahogy nagyon kezd megcsontosodni a véleményeiben. Csütörtökön azonban adódik egy helyzet, ami inkább átértékelést, újraértelmezést kívánna.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Annyi programot tervezett mára, hogy szinte már azt is munkának érzi, amit eredetileg szórakozásként talált ki magának. Ha ráadásul kimerültnek érzi magát, inkább ne erőltesse a dolgot. Mondjon le egy találkozót!

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Nagyon jól indul a napja, már az ünnepek közelségét érzi. És most nagyon jól is fog esni önnek ez a lelassítás, megpihenés, amit a hosszú hétvége hoz. Most olyan felismerései lehetnek, amik közelebb viszik a Húsvét valódi üzenetéhez.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Megsértődik, mert egy közeli ismerőse, úgy érzi, hogy méltatlanul bánt önnel. Szerencsére ön nem haragtartó, és a kibékülés mindig jó érzéseket is jelent egyben. Ez most is így van. Adjon rá alkalmat, hogy keressék a kegyét!

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Maga sem gondolta volna, hogy ilyen jól alakulhat a napja. Meglepődik, és a meglepetés ereje szerencsére az egész nap folyamán kitart. Amibe ma belekezd, az nagy valószínűséggel sikeres lehet. Használja ki a jó csillagait!