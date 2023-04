Ettől a medvehagymás pogácsától mind a 10 ujjad megnyalod

„A medvehagymás pogácsát én Varga Gábor receptje alapján készítem. Ő úgy mondja, ez a medvehagymás pogik királynője – szerintem is. Ezzel az ismerőseim közül mindenki egyetért, aki csak kóstolta” – tudjuk meg Csukás Judittól, aki a kedvünkért újrasütötte a finomságot. Még hozzá lehet jutni medvehagymához, hajrá!

Csukás Judit: Eddig mindenki odavolt érte, akit kínáltam! – Olvasói fotó



Hozzávaló:

Az alaptésztához

1 kg búzaliszt (BL55)

2 evőkanál só

500 g margarin

2 db tojás (közepes, M-es méretű)

375 g tejföl (20%-os)

100 ml 2,8%-os tej

1 nagy csipet kristálycukor

50 g élesztő (friss)

A rétegezéshez

150 g margarin

100 g medvehagyma

A kenéshez

1 db tojás (közepes, M-es méretű)

A mennyei medvehagymás Fotó: Olvasói fotó



Elkészítés:

1. lépés

A lisztbe tesszük a margarint, majd elmorzsoljuk, hozzáadjuk a többi hozzávalót, és jól összegyúrjuk. A tálat letakarjuk egy fóliával, majd a hűtőbe tesszük 1 órát pihenni.

2. lépés

Amíg pihen a tészta, addig elkészítjük a medvehagymás vajat. A medvehagymát késsel apróra vágjuk egy deszkán, a margarint egy kissé megpuhítjuk, jól elkeverjük.

3. lépés

Ha pihent a tésztánk, lisztezett deszkán 5 mm vastagságúra kinyújtjuk.

4. lépés

Megkenjük a medvehagymás vaj felével, majd a felső részét ráhajtjuk a közepére, ezt is megkenjük, és az alsó részt is ráhajtjuk. Majd ezt is megkenjük.

Így csináljuk a behajtást – Olvasói fotó



5. lépés

A két oldalát behajtjuk a közepéig. És még ezt is összehajtjuk félbe.

6. lépés

Tiszta konyharuhával letakarva fél órát pihentetjük. Ha letelt a fél óra, akkor ezt a hajtogatást megismételjük. A második az csak sima hajtogatás, ilyenkor már nem szoktam kenegetni, nekem ez mindig csak az első hajtogatásnál történik meg. Ha ez megvolt, akkor ismét letakarjuk, és fél órát ismét pihen.

7. lépés

Ha letelt a fél óra, akkor ujjnyi vastagságúra gyúrjuk, majd pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk. Sütőpapírral bélelt tepsire tesszük, felvert tojással megkenjük, majd 200 fokra előmelegített sütőben körülbelül 15 perc alatt szép pirosra sütjük őket.

8. lépés

Kész a medvehagymás pogácsa.