Az ég nem lesz derűs, de Bika hangulata annál inkább

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Szombaton nem árt, ha vigyáz a szavaira: gondolja meg jobban, mit kinek is mond el. Egy elejtett szóval éppúgy szerezhet magának ellenségeket, mint támogatókat. Érdemes hát beszélnie, de nem mindegy, hogy miről, mit és hol!

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Jól haladnak a dolgai, jól döntött. Mások talán mesteri taktikusnak mondanák, pedig az ön legnagyobb titka az, hogy szeretettel és barátsággal fordul mások felé. Akkor is, ha azok épp nem az ön szája íze szerint cselekszenek.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Végre elvonultak a fellegek a feje fölül. Élvezze a napsütést, ami legalábbis lelki értelemben felragyog önre. Az örömöt ne tartsa meg magának: hívja meg barátait, szórakozzanak, kapcsolódjanak ki. Végülis erre való a hétvége!

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Nem halogathatja örökké a dolgokat, egyszer fel kell tennie a kérdéseket, és meg kell mondania valakinek, ami a lelkét nyomja, hogy végre tisztán lásson, és mások is tisztán lássanak. Jól jár, még ha apróbb konfliktusba is keveredik.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ön általában eléggé napsugaras egyéniség ahhoz, hogy ne legyen szüksége arra, hogy fizikai értelemben is süssön a nap. Szombaton mégis valami kedvetlenség felhőzi lelkét. Ha nem tudja az okát, egy őszinte beszélgetés segíthet.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Elképzelhető, hogy mostanában a múltból újra felbukkan egy ember, akiről annak idején nem túl jó emlékeket őrzött meg a szívében. A rossz érzések azonban elsősorban önben vannak. Nála másként ködlik fel a múlt. Ne térjen ki előle, legyen rá kíváncsi!

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Szétszórtsága ma komoly bosszúságokat okozhat. Valamit nem lel, pedig igen nagy szüksége lenne rá. Az nem segít, hogy mint százszor tette már korábban, ma is megfogadja, hogy rendet tesz. Tegyen is úgy, most van rá egy kis ideje!

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Mindennapi gondjai kötik le folytonosan a figyelmét. Közben megfeledkezik az örök dolgokról, amik igazán fontosak, és amikkel ezt a stresszt ellensúlyozhatná. Üljenek le társasozni a családdal, vagy menjen el egy nagyot sétálni az erdőbe!

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Kellemes élményekben lehet ma része: valamilyen nehéz feladatot tudhat le olyan könnyedén, amint azt álmában sem gondolta volna. Azért ez csak elég ahhoz, hogy elégedett legyen végre!

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Kisebb pénzügyi problémái adódhatnak, amik, ha nem is túl súlyosak, eléggé idegesítőek lehetnek ahhoz, hogy megmételyezzék a napját. Ne hagyja, hogy a csip-csup ügyek ilyen méreggé dagadjanak a szívében. Nézzen az égre!

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Hasznára válhat egynémely tanács abból, amivel szombaton látják el. Még ha eleinte el is hessegetné magától az ötleteket, netán méltóságán alulinak tartaná, hogy betartsa, akkor se vesse el véglegesen.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Nem tudja eldönteni, kiben is bízhat: az ismerősei egymásnak ellentmondó dolgokat állítanak. Jobb, ha egyelőre nem fedi fel a titkait mások előtt. Még nincs itt az idő arra, hogy nyílt lapokkal játszhasson.