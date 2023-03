Teljes a káosz az Ikrek körül: sürgős változás kell!

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Egyedül akar megbirkózni egy olyan feladattal, amibe talán önnél járatosabbaknak is beletörött már a bicskája. Szép a nekibuzdulása, de mégse szégyelljen segítséget, tanácsot kérni, ha úgy alakul a helyzet.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Nagy változások zajlanak mostanában a munkahelyén, de ez önt nem szabad, hogy elkeserítse. Próbálja meg a dolgok pozitív oldalát szemlélni, és azt felfedezni, hogy miben lehet ez önnek éppen az előnyére.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ha állandóan tiltakozik az új feladatok ellen, akkor ne csodálkozzon, hogy sokat veszít előnyös helyzetéből. A kegyvesztettség pedig rosszabb, mintha eleve háttérben volna. Mondjon igent!

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ha folyton megsértődik, azzal csak magának szerez kellemetlen pillanatokat. Vegye egy kicsit lazábban a dolgokat. Elvégre nem minden önről szól. A kritika vagy a negatív megjegyzések sem. Sokkal inkább arról, aki mondja.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Hétfőn a figyelem középpontjába kerülhet a munkahelyén. Ha jól dolgozott, ha kitett magáért, akkor inkább pozitív értelemben. Ha azonban elhanyagolta a kötelességeit, akkor sajnos arra ma fény derülhet. Húzzon bele!

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

A hangulata elég jó, és ezért jobban együtt tud működni másokkal, még a kekeckedőkkel is. Az igazság az, hogy éppen ezzel hozhatja őket meglehetősen zavarba. Annyira, hogy még a jó ötleteit is meghallgatják, sőt alkalmazzák is. Mosolyogjon!

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

A szokásos rutinnapra számíthat: minden megy a maga rendjén. Sem különösebb megrázkódtatást, sem nagyobb jót nem jeleznek a csillagai. De a nyugalom olyan sziget, amelyen valamilyen megvilágosodás érheti.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Önre nem jellemző, hogy a munkahelyén véget nem érő vitákba keveredjen. Általában sokkal nyitottabb és barátságosabb annál, semhogy ilyen konfliktusokba keveredjen. Hétfőn azonban valaki próbára teheti a türelmét.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Hétfőn felesleges pluszenergiákat pocsékolnia a munkahelyén. Ha valamibe nagy lelkesedéssel és energiákkal belekezd, kiderülhet róla, hogy teljesen felesleges volt az erőlködése. Inkább csak azzal foglalkozzon, amit elvárnak öntől.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ma végre kihasznál egy adódó lehetőséget, ami mellett mindeddig elment. Talán mert nem érezte magát eléggé motiváltnak, vagy mert fenntartásai voltak miatta. Most már félre tudja tenni a felesleges aggodalmait.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Rokoni kapcsolataiban adódhatnak problémák. Hiába, hogy nem igazán érzi magát illetékesnek, mégis önre hárulhat ma a hálátlan feladat, hogy egyensúlyt teremtsen, hogy igazságot tegyen. Hálára, köszönetre ne számítson!

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Új ambíciói vannak, és ha nem hagyja, hogy az energiái elfecsérlődjenek, akkor sikerre is viheti őket. Kérjen támogatást jó angyalaitól. Már a hit, amivel hozzájuk fordul, erősíti önt.