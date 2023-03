Szombati horoszkóp: A Nyilasnak több alvásra lenne szüksége

Kos (03. 21.–04. 20.)

Ha el is szalasztott egy jó lehetőséget, nem érdemes miatta túl sokáig bánkódnia. Vonja le inkább a konzekvenciákat, és nézzen előre. A saját útját járva előbb-utóbb újra adódhat egy, talán még annál is jobb esély.

Bika (04. 21.–05. 20.)

Nem mindig helyes kimondania, amit gondol, de vannak helyzetek, amikor egyszerűen nem tehet másként. Szombaton is úgy érzi, hogy erkölcsi kötelessége kiállni valaki érdekében. Minél önzetlenebbül teszi, annál nagyobb hatásfokkal.

Ikrek (05. 21.–06. 21.)

A szíve mélyén nagyon szeretne valamit, de akkor van csak esélye elérni azt, ha tesz is érte. Először is: ki kell mondania, mit szeretne. Aztán meg kell győznie azokat, akikre szüksége van. Lépjen túl az álmodozáson!

Rák (06. 22.–07. 22.)

Mindig igyekszik tökéletesen alkalmazkodni, de csak a látszat szerint. Valójában ön mindig is erősen őrzi a saját integritását és szuverenitását, és semmi kedve elkeveredni az önt körülvevőkkel. Kivéve egyvalakivel az ismeretségi köréből.

Oroszlán (07. 23.–08. 22.)

Próbáljon meg diplomatikusabban kezelni egy konfliktust, akár a barátai közt, akár a családjában merül fel a probléma. Ön hajlamos rá, hogy erőből akarjon győzni. Ez ma biztosan nem fog menni, csak megutáltatná magát.

Szűz (08. 23.–09. 22.)

Eddig igaz volt a mondás: hallgatni arany. Mára azonban a beszédet kellene bevetnie, ha eredményt akar elérni. A jó szó persze többet segít, mint a hangos. Hangolódjon rá az illetőre, akivel beszél! Az segít!

Mérleg (09. 23.–10. 22.)

Egy olyan változás állhat be az életébe szombaton, ami jelentősen megkönnyíti a hétköznapokat. Anyagi téren is jobbra számíthat, de most az egyszer hagyjon fel azzal a szokásával, hogy már előre elkölti a várt pénzösszeget.

Skorpió (10. 23.–11. 22.)

Szombaton adjon magának alkalmat arra, hogy önmagával tartson találkozót! Sétáljon magányosan, meditáljon, keresse a belső énjével való kapcsolatot. Így találhat rá a lelki békéjére, nyugalmára.

Nyilas (11. 23.–12. 21.)

Nyugtalan, de mégis megpróbál erősnek és kimértnek mutatkozni. Több alvásra lenne szüksége, hogy tényleg kipihent lehessen. Ha továbbra is csak mások kedvét keresi, akkor erre aligha lesz lehetősége. Legyen ma egy kicsit önző!

Bak (12. 22.–01. 20.)

Olyan dolgokat tesz ma, amivel még saját magát is meglepheti. Ne csodálkozzon, ha a párja tátott szájjal bámulja az eseményeket, és nem is tud napirendre térni felette. Legyen vele kedves, akkor ő is másként viszonyul az új oldalához.

Vízöntő (01. 21.–02. 18.)

Úgy érzi, folyamatos prés alatt van, és valóban. Igen erős átalakító hatások érik most, amiknek minél inkább ellenáll, annál kellemetlenebbek a következményei. Magyarul annál inkább fáj. Szombaton csak hagyja magát sodortatni a széllel!

Halak (02. 19.–03. 20.)

Akkor remélhet meglepetést a mai naptól, ha kivételesen a külvilág felé irányítja az érzékszerveit. Ha folyton csak befelé figyel, akkor a külvilág jelzéseit nem tudja észrevenni. Pedig valamilyen különleges meglepetést remélhetne ma.