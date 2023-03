Szenvedélyes napra készüljön a Skorpió

Horoszkóp

Kos (03. 21.–04. 20.)

A mai nap a változékonyságé. Bármi lehetséges: nagy viták és nagy összeborulások, bánatok és örömök váltogatják egymást. Az érzelmi hullámzásai azonban elbizonytalaníthatják a párját. Ezért nyugtassa meg őt!

Bika (04. 21.–05. 20.)

Nem szabad kishitűnek lennie, higgyen végre önmagában. Minden nehézség, amivel eddig szembenézett, csak erősítette önt. Ha ezt belátja, azt is látni fogja szerdán, hogy merre is vezet az útja.

Ikrek (05. 21.–06. 21.)

Szerdán igen hasznos tanácsokat kaphat, amit a közeli jövőben anyagi életében is foganatosíthat. Azért sem árt megfogadni a jótanácsot, mert ezzel megnyerheti a tanácsadója szívét is. És annál is többet: a bizalmát, támogatását.

Rák (06. 22.–07. 22.)

Keményen képes küzdeni azért, hogy elérje a céljait. Néha mégis kicsit jobb lehet engedékenyebbnek lennie. Ha képes a lemondásra az egyik oldalon, akkor a másikon viszont megkaphat valamit. Semmi sem tökéletes.

Oroszlán (07. 23.–08. 22.)

Szerdán merész gondolatokat dédelget magában azzal kapcsolatban, hogyan is lépjen tovább. Jól teszi, ha nem hátrál meg: sohase adja fel a reményeit, álmait. Már ha vannak még!

Szűz (08. 23.–09. 22.)

Anyagi helyzete tovább javulhat. Köszönheti ezt mindazoknak a spórolásoknak és lemondásoknak, amikkel az utóbbi időben kellett szembenéznie. Ne aggódjon, semmi nem volt felesleges. Egyszer mindezt visszakapja.

Mérleg (09. 23.–10. 22.)

A szerda a kihívások napja lehet a Mérlegek életében. Ma végre megcsillogtathatja a tudását, a tehetségét. Olyasmit is felfedezhet magában, amiről eddig sejtelme sem volt. Talán kissé alulértékelte magát eddig. Változtasson ezen!

Skorpió (10. 23.–11. 22.)

Szerelmi téren különösen harmonikusan alakulnak a dolgai. Ön tudja, hogy a frissességet ugyan nem lehet a régi kapcsolatokba teljes mértékben visszahozni, de valamit azért fel lehet eleveníteni belőle. Sőt, csodálatos módon a szenvedély még mélyebb is lehet egy régi párosnál.

Nyilas (11. 23.–12. 21.)

Úgy tűnik, végre sikerülhet kilábalnia abból a hullámvölgyből, amibe az utóbbi időben sodródott. Talán picit hűvösebbé is vált, kevésbé forrófejűvé, de ez sem válik a kárára, sőt! A megfontoltság is erény. Majd megszokja.

Bak (12. 22.–01. 20.)

Hajlamos lehet arra, hogy elvesszen a részletekben. Mintha elhagyná önt ma a szokásos lendületessége. Ha úgy érzi, hogy az aprólékos dolgokon nem bír úrrá lenni, legjobb, ha segítséget kér egy kollégájától. Neki könnyebben mehet.

Vízöntő (01. 21.–02. 18.)

A hangulata ma minden, csak nem kiegyensúlyozott. Könnyen felbosszanthatják olyan események, amelyek régen meg sem rezdítették. Ne aggódjon, délutánra kissé csitulni fog a lelke. Addig is nyugtassa magát zenékkel!

Halak (02. 19.–03. 20.)

A mai napon többször is megeshet önnel, hogy heves viták közepébe csöppen. Jobb, ha lehetőségeihez képest inkább kimarad belőlük. Csak akkor mondjon véleményt, ha erre kifejezetten felkérik, és kompetensnek érzi magát.