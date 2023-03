Napi horoszkóp: szaftos pletykát tud meg a Halak

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Szerdán nehezére eshet eldönteni, miként egyensúlyozzon a biztonság és a kockázatvállalás között, főleg akkor, amikor valaki egy visszautasíthatatlannak tűnő ajánlattal keresi meg. Elmondva minden szép és jó, sőt, gyönyörű, de mi rejtőzik mögötte? Jó lesz, ha előbb alaposan utána néz!

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Ön nagylelkű és segítőkész ember, de azért kellően racionális is. Általában ismeri a határait és azt is jól ismeri fel, mikor kell valakitől távol tartani magát. Ma azonban nem biztos, hogy jól működik az antennája, így ügyeljen jobban arra, hogy kit tisztel meg a bizalmával, vagy kinek áll a rendelkezésére.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Szerdán bizony provokáció áldozata lehet! Valaki tesztelni fogja, mennyire ura az érzéseinek, amikor olyat mond, vagy tesz, amivel megpróbálja kibillenteni a lelki egyensúlyából. Ne ugorjon be neki! Ne reagáljon az agresszióra, hanem tegyen úgy, mintha ez az egész nem is érdekelné...

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ma igyekezzen fegyelmezetten hozzáállni a dolgokhoz. Nem engedheti meg ugyanis magának, hogy szétszórt legyen, már csak azért is, hogy a munka/feladat után tudjon egy kicsit önmagával is foglalkozni. Számítson arra is, hogy napközben egy váratlan fejlemény tereli el a figyelmét.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ha úgy érzi, hogy a szabadságvágya folyton csorbul, akkor próbáljon változtatni a helyzeten. Józan hozzáállással, némi kompromisszummal, és ha kell, egy kis furfanggal próbáljon hatni a környezetére, jelezze, hogy mi a problémája. Legyenek konkrét leképzelései is, és ha sehogyan sem sikerül változtatni szép szóval, jöhet a B-terv!

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Szerdán valaki szeretné megosztani önnel a magánéletét, tanácsot, útmutatást kérve. Talán kapóra is jön egy őszinte beszélgetés önnek is, hiszen ön is régóta vágyik arra, hogy kiöntse a szívét valakinek.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ma a nap elején próbáljon meg mindent beleadni a munkába, vagy a feladataiba, mivel a nap második felében egyre nehezebb körülmények között kellene dolgoznia és még egy váratlan helyzet is akadályozhatja a haladásban.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Szerdán talán egy unalmasabb, eseménytelen napnak futhat neki, de legyen felkészülve arra, legalább lélekben, hogy ez közben erőteljesen megváltozhat. Nagy az esélye annak, hogy egy váratlan esemény szinte mindent felülír és nem hagy önnek más választást, minthogy az azzal kapcsolatos fejleményekkel foglalkozzon.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Ma a tervek szövögetésének a napja lesz. Gondolja át a következő heteket, mit akar most tavasszal elvégezni. Gondolja át az eddigi eredményeit is. Elégedett lehet, mert idén az első negyedévben olyan változások történtek, melyekre igazán büszke lehet.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Szerdán valaki, akinek a támogatására, vagy segítségére számított, hirtelen megváltoztatja a véleményét. Ez bizonyos értelemben talán kihúzza a szőnyeget a lába alól, ugyanakkor ad egy lehetőséget is, hogy újragondoljon maga körül néhány dolgot. Lehet, hogy végül így jár majd jól!

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Valaki a környezetében megpróbálja lerombolni az önbizalmát azzal, hogy megkérdőjelezi, vagy bírálni kezdi. Szerencsére önnek sem kell a szomszédba menni bátorságért, ha meg kell védenie magát.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Ma egy pletyka ér el önhöz, amely lázba hozza és legszívesebben azonnal megbeszélné, megosztaná a környezetével. Azért igyekezzen olyan köntösbe csomagolni a dolgot, hogy amennyiben kiderül, hogy mindez csak egy álhír, ne legyen végül kellemetlen önnek.