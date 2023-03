Változások miatt nyugtalan a Mérleg, ez vár ma rá

Kos (03. 21.–04. 20.)

Nagy szüksége lenne egy testi-lelki felfrissülésre. Ennek egyik módja lehet, hogy végre sportolni kezd. És nem azzal kezdi a napját, hogy bekapcsolja a számítógépet, a tévét, rádiót. Hírek helyett hallgassa a madarakat már hétfő reggel is!

Bika (04. 21.–05. 20.)

Egy ismerősével való kapcsolata kezd már flörtté, szerelemmé alakulni. Ha ön szabad, akkor ez jó hír. Ha nem, akkor meggondolatlanság. De ha az illető nem szabad, akkor még annál is rosszabb. Most még nem késő kiszállni, de később már fájni fog!

Ikrek (05. 21.–06. 21.)

Ön igazán szeret a társaság középpontjába kerülni. Ez ráadásul nagyon is könnyen megy önnek, és ami ritkaság, a kedvesét sem bántja ez az extra figyelem. Sőt, büszke önre ma is, amikor mindenki önre figyel.

Rák (06. 22.–07. 22.)

Legyen megértőbb másokkal! Ne ragaszkodjon olyan görcsösen a saját régi kerékvágásaihoz, megrögzült szokásaihoz. Ha eleinte kényelmetlennek tűnik is, valójában jól jár, ha néhány szokásával szakít hétfőn.

Oroszlán (07. 23.–08. 22.)

A mai napon kisebb-nagyobb összeghez juthat. Azonban egy jó részét mindjárt sikerül is a családjára költeni. Ez nem baj, sőt. Igazából valamennyien profitálnak belőle. A szerencse ma önök mellé áll, és ez még csak a kezdet.

Szűz (08. 23.–09. 22.)

Ne veszítse el a hitét a barátaiban. Higgye el, van még, akire mindig bízvást számíthat. Ha egy új vállalkozáson töri a fejét, akkor abban is kérheti a segítségüket, támogatásukat. Anyagiakban éppúgy, mint más téren.

Mérleg (09. 23.–10. 22.)

Izgalmas napok várnak önre. Életének több területén is változásokra számíthat, és ez, még ha jó is, nyugtalanítóan hathat önre. Szereti a megszokott kerékvágásokat, és erről most egy időre le kell mondania. Ezt már hétfőn is tapasztalja.

Skorpió (10. 23.–11. 22.)

Nagyon elfáradt, nem tudja magát egyik napról a másikra kipihenni. Most is, már hétfőn úgy indul el, mintha egész hétvégén fát vágott volna. Szüksége lenne az extra vitaminpótlásra. És persze több pihenésre is, ha megoldható volna.

Nyilas (11. 23.–12. 21.)

A napjai varázslatosan telnek. A párjával is jól megértik egymást alapvetően, igaz, érzelmi zavarok felléphetnek: a másik nem tudja teljesen feladni a szabadságát. Hagyja meg neki részben, hiszen ön is elvárja visszafelé ugyanezt.

Bak (12. 22.–01. 20.)

Nagy hozzáértéssel és lelkesedéssel vág bele a munkájába. A siker és az elismerés ezúttal nem marad el. Hétfőn ráadásul a szerelmi élete is felpezsdülhet. Mert végre nem ott keres, ahol nem találhat. Feledje a régi bánatot!

Vízöntő (01. 21.–02. 18.)

Sikerült túljutnia élete egyik, talán legnehezebb periódusán. A következő hetek harmóniában, kiegyensúlyozottan telnek el. Ha eddig munkanélküli volt, most találhat. Ha magányos volt, társra lelhet. Önnek ez talán sok is a jóból.

Halak (02. 19.–03. 20.)

Vegyen végre erőt magán, és nyújtson baráti kezet az ellenségeinek. Nem mindenki olyan elkeseredetten harcol, és ön elöl járhat a jó példával. Általában bölcsebb a béke, mint a békétlenség. Ebből még pénze is származhat.