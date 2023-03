Ez a csillagjegy most hallgasson a szívére, különleges lehetőséget hoz a mai nap

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Egy kedves régi barát felbukkanása aranyozhatja be a mai napját. Becsülje meg a véletlen vendéget, mert több ez puszta véletlennél és vendégségnél. Lehet ez egy jó sorsfordulat kezdete.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

A kapcsolata harmóniájáért mindent meg kell tennie. Ha úgy érzi, hogy amit tesz, az még mindig nem elég, és a kedvese elégedetlenkedik, akkor legyen találékonyabb. De a legfontosabb, hogy az ígéreteit tartsa be!

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Eseménytelen napra számíthat, de addig jó önnek! A felszínen azért, ha nem is történik semmi, a mélyben, a lelkében, a gondolataiban igen. Nem mindegy hát, hogy milyen környezetben van. A meditáció, a szép tájak segítenek.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ma töltődjön, pihenjen. A horgászat kitűnő kikapcsolódás lehet, mert segít önnek a görcsök elengedésében, a lazításban. Itt koncentráció és meditáció egyszerre élhető meg. Erre van most szüksége. De a túrázás, kirándulás, nagy séta egy vízparton szintén jó lehet.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Krónikus fáradtságérzetét csak úgy tudja leküzdeni, ha a pihenésnek is valamilyen aktívabb formáját választja. Jót tesz a kerékpározás, vagy bármi, ami az adrenalinszintet, ezzel a boldogságérzetet növeli önben.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Családi összejövetelt tervezett a mai napra. A szívében vágyik is rá, meg nem is. Vágjon bele mégis, mert amikor már ott lesz, nagyon jól fogja érezni magát a szeretteivel. Még azokkal is, akikkel egyébként nem ért annyira egyet.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Magányosnak érzi magát, és ezen az sem segít, ha számtalan ember veszi önt körül. Úgy érezheti, nem értik meg önt, hogy nem tudja megosztani velük a gondjait. Ossza meg legalább az örömeit! Ez a módszer segíthet.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Talán még nem vette észre, de kezd a csillagzata felemelkedni. A lehetőségeket azonban nem elég meglátni, de használni és aktivizálni is kell őket. Ami potenciálisan benne rejlik a helyzetben, azt önnek kell megvalósítania.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Ha szingli, akkor egy olyan lehetőség adódhat vasárnap az ön számára, amit semmiképpen sem érdemes kihagynia. Lehet, hogy úgy érzi, ellentmond a józanésznek, amit tesz. De van úgy, hogy a józanság hátrány. Most hallgasson a szívére!

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Különös, különleges álmokat hozhat önnek ez a mai éjszaka. A legjobb, ha felkészül rá, és akár egy papírt, tollat is maga mellé helyez éjjelre, hogy lejegyezhesse őket. Valamilyen sorskérdésére is választ kaphat belőlük.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Végre olyan hétvégére számíthat, amiben már régóta nem volt része. Csupa derült, vidám ember veszi körül. Ez azért is van így, mert ön is képes végre derűt és vidámságot árasztani maga körül.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Utazásra, változásra vágyik. Az új tájak most lelkesítőleg hatnak önre, az új emberek ismerősebbek lehetnek a megszokottaknál. Egy véletlen útitársban akár lelki társra is lelhet. Beszélgessen sokat, sokféle emberrel!