Kellemetlen: szörnyen zavarba hoz ma valakit a Halak

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Pedig egyébként ez nem jellemző önre, de ma túl hosszasan rágódik lelki problémákon. A legnagyobb baj az, hogy sosem azzal beszél, akivel a gondja van. Le kellene ülnie vele, mert a külső tanács félreviheti. Bármily jó szándékkal is adják.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Hajlamos lehet kedden a befelé fordulásra, az elmélyedésre. Ez jó, mert valóban szüksége is van rá. Ha befelé figyel, és picit átértékeli az elmúlt időszak eseményeit, most más színben tűnnek fel a dolgok.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Néha a tervszerűtlenség sokkal célravezetőbb lehet, mint a gondosan, aprólékosan megtervezett lépésekben végrehajtott feladatmegoldás. Sok múlik azon is, mennyire bátor. Ha nekivág, menni fog, mint a karikacsapás!

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Öntől szokatlan módon vitába szállhat valakivel kedden, vagy a családjában végre kiáll az érdekeiért. Nagyon jól teszi! Az utóbbi időben túltengett önben a felelősségvállalás. Márpedig nem viselhet ön minden kockázatot és terhet.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Kerülje az olyan embereket, akikről tudja jól, hogy ne egészen őszinték önnel. A hízelgés mindig céllal történik. Ez önmagában még nem baj, de mégsem jó csupa ilyennel körülvennie magát. Az egyenes út a magányhoz.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

A családi problémák végére most jó eséllyel pontot tehet. Ha nem is old meg mindent maradéktalanul és százszázalékosan, de sok mindent átlát és megért. És már nem csak a másikat hibáztatja. Sőt el is ismeri a saját szerepét.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Nem kell mindent önnek megoldania, habár hajlama van rá. Az élet úgy is elég sok terhet pakol mostanság önre, ne hagyja, hogy a családtagjai, vagy a kollégái is ezt tegyék. Mutassa ki a foga fehérjét.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

A mai napot nyugodtnak képzelte, de mozgalmasabb lesz, mint remélte volna. A telefonja szinte szünet nélkül csöng, ráadásul váratlan látogatók tördelik szét a napját. De végül is úgy jó az élet, ha zajlik…

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Az irigység, amivel szembesülhet ma, elszomorító. De nem éri meg az időpocsékolást foglalkozni vele. Sokan vannak ön körül, akik őszintén szeretik és tisztelik. Ők sokkal több figyelmet érdemelnek, mint az irigyei.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Egy kicsit több bizalommal fordulhatna mások felé. Nincsenek mindenkinek hátsó gondolatai… Magánéletében kedvező fordulatokra számíthat kedden. Ez szerencsésen hathat a munkájára is, amit minden eddiginél odaadóbban és pontosabban tud elvégezni.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Kockáztatnia kell, ha tovább akar lépni az élete útján. A különlegesség sohasem állt öntől távol, csak talán nem merte mindig maradéktalanul bevállalni. Kedden viszont úgy tűnik, nem tehet mást. Szánja rá magát a döntő lépésekre!

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Kettősségre hajló természetével kedden szörnyen zavarba hozhat valakit. Szép szavakkal, szinte hízelgőn kezdi, a végén mégis az elevenére tapint. Ha nem akarja, hogy ezt bántásnak érezze az illető, akkor mondja is meg neki.