Izgalmas nap elé néznek a csillagjegyek

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Ideje lenne tisztáznia bizonyos félreértéseket. Az élete akkor kap új irányt, ha pontos céljai vannak, és azokhoz tartja is magát. Idealista álmai csak akkor válhatnak valóra, ha valóban az ön lelkében gyökereznek! Szombaton még a kapott jó tanács is félreviheti! Most csak saját magára hallgasson.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Őszintének és határozottnak kell lennie a kapcsolatában, ám ez nem azonos azzal, hogy minden tervét meggondolás és apelláta nélkül a másikra kell erőltetnie. Ha így tesz, ne csodálkozzon azon, ha a másik „lázadni” kezd!

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Izgalmas napra számíthat. Egy váratlan esemény végre mosolyt csal az arcára, és jó esélye van arra, hogy ez a derű rajta is marad. Aki vágyik önre, most sikert arathat, és akire ön vágyik, annak a szívét is elnyerheti.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ön képtelen olyan partner mellett élni, aki mellett nem mutathatja ki teljesen az érzéseit. A Rák jegynek a Hold, a legérzelmesebb, legérzékenyebb bolygó az ura. Az nem megoldás, hogy magába folyt könnyet és mosolyt.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

A baráti kapcsolatai ma fontosabbak lehetnek, mint a családiak. Lehet, hogy ezért a párja megsértődik, de most fel kell vállalnia ennek a kockázatát. A felszabadultságot, a kötetlenséget szombaton kötelező megélnie. Játszani muszáj.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Szombaton végre nyíltan és őszintén megmondhatja a véleményét valakinek, és egyben megbeszélheti a problémáit egy lelki társsal. Akárkit jelöljön is ki erre a posztra, az illető megtiszteltetésnek fogja érezni, hogy erre kiválasztotta őt.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Érzelmi élete nagyon kiegyensúlyozott. Maga is meglepődik magán, hogy mennyire nem látszanak önön azok a nehézségek, amikben az utóbbi időben volt része. Mert észreveszi, hogy van ennél fontosabb is. És végre tud örülni neki.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Végre eljött a lazítás ideje. Az utóbbi időben úgyis túl sokat vállalt magára, a terhek alatt akár valóban meg is görnyedhetett a válla. A hátfájások kezelésére nem fog ártani egy alapos masszázs. Ha tökéletességre tör, menjen fürdőbe is!

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Ma nagy szüksége lesz az agyafúrtságára ismét. Ön nagy játékos, de szombaton igazán az emberére akadhat. Végre ismét része lehet egy szenvedélyes eszmecserében, intellektuális vitában, amire önnek oly nagy szüksége van!

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Végre ismét bizakodással tekinthet a jövőbe. Amit eddig csak remélt, hogy a párja belátja hibáit, és végre változtat a szokásain, valósággá válik. Most már ön is engedjen, ne kritizálja tovább, inkább törekedjen a békére!

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Mostanában nagy elhatározás érhet meg a szívében. A megvalósításra azonban még várnia kell. Csak akkor vágjon bele, ha minden szükséges feltétele megvan a változásnak, elindulásnak. De az utánajárást ne halogassa sokáig!

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Próbálja meg elkerülni a rázós helyzeteket, a konfliktusokat, mert nagy az esélye annak, hogy vesztesen fog kikerülni belőle. A taktikázással, az ütőkártyák kijátszásával viszont annál többet elérhet. Többet ésszel, mint erővel