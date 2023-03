Íme az igazság, ez az 5 csillagjegy a legkevésbé megbízható

A hazudozás bizalmatlansághoz vezet, bár vannak, akik nehezen buknak le, ők az álcázás nagy mesterei! Bár nem lehet általánosítani, vannak bizonyos jegyek, amelyek szülöttjei hajlamosabbak a megtévesztésre, ráadásul ezt ügyesen is csinálják. Mutatjuk, kikkel érdemes óvatosnak lenni!

Nem feltétlen rosszakarásból hazudik valaki, még ha nem is ez a legjobb módja a konfliktus elkerülésének Fotó: Shutterstock

Az Ikrek a bájáról és a gyors észjárásáról ismert, amivel együtt imád fecsegni. Ez azonban azt is jelenti, hogy az igazságot gyakran a saját narratívájához igazítja A jegy szülöttjei meglehetősen manipulatívak tudnak lenni, de nem azért, mert tisztességtelenek lennének. Előfordulhat, hogy eltúlozzák teljesítményüket vagy érdekesebbé varázsolják a történeteiket, ha úgy érzik, ez valamilyen módon a hasznukra válik. Ami az érzelmeket illeti, az ikrek jegyűek általában nagyon óvatosak, ami megnehezítheti számukra, hogy teljesen őszinték legyenek másokkal. Nem szeretik sebezhetőnek érezni magukat, így hazugságokat használhatnak védekezési mechanizmusként.

A legnagyobb állatövi hazudozók listáján a második hely a Rákoké. Érzékeny egyénekről van szó, de tudnak alattomosak is lenni. Többnyire egyébként empatikus természetük miatt hazudnak, hogy elkerüljék a konfrontációt vagy megkíméljenek másokat a fájdalomtól. Például egy rák azt hazudhatja egy barátjának, hogy imádja az új frizuráját, hogy ne sértse meg a másik érzéseit. Tehát, ha a jegy egyik szülöttje olyasmit mond neked, ami túl szépnek tűnik ahhoz, hogy igaz legyen, akkor valószínűleg hazudik, de ezt jobb, ha nem veszed magadra.

Az Oroszlánok gyakran maszk mögé bújnak. Boldogulnak azért, hogy a figyelem középpontjában legyenek és szinte mindent megtesznek, hogy ezt elérjék. Hajlamosak az igazság megmásítására is, ha így rájuk figyelnek. Valójában persze nem akarnak megtéveszteni, csak arra vágynak, hogy meghallgassák és észre vegyék őket. Hevesen védik büszkeségüket és hírnevüket, ezért ha fenyegetve érzik magukat, akkor is hazudhatnak. Mivel vezető típusok, nem félnek átvenni az irányítást és rávenni másokat arra, amit valójában ők akarnak.

Talán furcsa, de az egyensúlyra törekvő Mérleg az egyik legnagyobb hazudozóként szerepel a listán, mivel a jegy szülöttjei mindennél jobban utálják a konfliktust. Hajlamosak füllenteni, hogy elkerüljék a konfrontációt, de megvan az a szokásuk is, hogy elferdítik az igazságot, hogy jobban jöjjenek ki egy adott helyzetből. A mérlegek a jó megjelenés megszállottjai, ugyanakkor diplomatikusak és elbűvölőek... Hazudhatnak az eredményeikről, a pénzügyeikről vagy akár a kapcsolati állapotukról, hogy kívánatosabbnak vagy sikeresebbnek tartsák őket. A nehézséget az okozza, hogy szinte lehetetlen nem hinni nekik, hiszen nagyon megközelíthető és szimpatikus egyéniségek. Őrizd meg velük a békét, akkor minden rendben lesz!

Végül, de nem utolsósorban a listára kerültek a szenvedélyes Skorpiók is. Nem szeretnek túl sokat elárulni magukról vagy az érzéseikről, ezért nem mindig mondanak igazat. Mivel nem félnek piszkosul játszani, hogy megszerezzék, amit akarnak, nem riadnak vissza a hazugságoktól. Pontosan tudják, hogyan kell kiforgatni az igazságot az igényeiknek megfelelően. Hazudhatnak azért is, hogy bosszút álljanak valakin, aki megbántotta őket, vagy azért, hogy előrébb jussanak a karrierjükben. Az a helyzet, hogy hihetetlenül titokzatosak, így nehéz lehet megmondani, mikor mondanak igazat. Persze a csillagjegy nem minden szülöttjére érvényesek ezek az állítások, bízz a megérzéseidben velük kapcsolatban!