Ez a csillagjegy mostanában mindenkibe beleköt

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Péntekre veszekedést, vitát jeleznek a csillagai. Hiába próbál mindent a másikra tolni, ha magába néz, be kell látnia, hogy ön szította a konfliktust. Legyen kissé elnézőbb, és végre ne csak önmagával szemben. Ne provokáljon!

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Rá kellene ébrednie, hogy nem az ön gondja az egyetlen, és pláne nem a legnagyobb baj a világban. Arra, ami önt bántja, az idő jelentheti a legjobb gyógyírt. Ebben bízzon, és nézzen körül, kinek segíthet?

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Néha akkor is panaszkodik a párjára, amikor nincsen is rá oka. Talán önmagával van valami baja, hogy így tesz? Kötözködés helyett inkább támogatnia kellene a másikat, azzal ön is sokkal jobban járna.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Van valaki, aki talán rejtett irigységből, rosszindulatból, vagy bánatában, vagy unalomból rossz hírét kelti pénteken. Könnyen elejét veheti azonban a pletykának, ha csodálkozással, vagy lekezelő nemtörődömséggel válaszol.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

A pénz- és üzleti ügyek intézésére kiváló nap a péntek. Inkább a racionális dolgokban van otthon, az érzelmekkel kevésbé tud ma bánni. Ehhez még több időre, lassú megfontolásra lenne szüksége. Az ilyen pörgős napok nem erre valók.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Egy váratlan esemény megakadályozhatja önt valamely terve kivitelezésében. Ne adja fel, de próbálja meg kissé módosítani. A sors csak próbára teszi a reflexeit, de nem kell attól tartania, hogy el is vágja attól, amit szeretne.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Derűs, gondtalan napra számíthat, és ezzel szerencsére nincsen egyedül. A társaságában is ma csupa felhőtlen és vidám ember ad találkozót. Mintha mindenkire átragadna a derű, amit ön áraszt. Tegyen boldoggá minél többeket!

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Mostanában túlságosan piszkálódóvá vált: mindenkibe beleköt, akár van oka rá, akár nincs. Pedig nem kellene oktalanul maga ellen fordítani az embereket. Főleg nem, ha azok hatalmi pozícióban vannak. Támogatókra szüksége van.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Jó napokat jeleznek a csillagai: a szerencse ön mellé állt, és ez meglepő fordulatokat, ajándékot és nyereséget is jelezhet a közeljövőben. De legalábbis felhőtlen örömöt és életkedvet minden bizonnyal hoz már pénteken is!

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Túlságosan feszültté válhat a helyzet az otthonában. Nem tehet mást, minthogy a kezébe veszi a dolgokat. Ha van valami, amit nem képes tovább tolerálni, akkor szóvá kell tennie, még akkor is, ha ezzel megbánt valakit.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Nem akar engedni az igazából, holott egyáltalán nem biztos, hogy önnek van igaza. Ha képes lenne felülemelkedni saját nézőpontjain, akkor meglátna más igazságokat is. Akkor pedig könnyebb engedékenynek lennie.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Váratlan meglepetésre számíthatnak pénteken a Halak jegy szülöttei. Valaki, akiről már rég lemondott, de még mindig sokat álmodott, ma jelet adhat önmagáról. Reagáljon azonnal, ha meg akarja tartani a kapcsolatot. A halogatás veszteség.