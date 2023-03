Ennek a csillagjegynek ma váratlan fordulat következhet be a szerelmi életében

Horoszkóp – 2023. március 19.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Kár idegeskednie olyasmi miatt, amire nincsen semmi hatása. Meglehet, egy idő után rájön majd, hogy nem is lett volna jó, ha most beleártja magát. Az élete lassan új irányt vesz, inkább a saját útját keresse!

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Sorsfordulatot hozhat a Bika jegyűek életébe a vasárnap. Végre komoly elhatározásra jut a sorsát illetően: már nem hagyja, hogy az események puszta sodra vigye, kezébe veszi a dolgait. Erre most már a társa is felfigyel.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Van valamilyen hosszú idő óta érlelődő konfliktus, ami vasárnap vitát eredményezhet. Ahelyett, hogy önsajnáltatásba menekülne, próbáljon meg inkább úrrá lenni a helyzetén. A hétvége alkalmat adhat egy tisztázó beszélgetésre. De ehhez a belátásra is szüksége lesz.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

A mai napon nagyon jól tud együttműködni a kedvesével. Ezért kitűnő alkalom arra, hogy együtt végezzenek el valamilyen sürgős háztartási munkát, vagy kedvükre hobbikertészkedjenek. Ha más nem, egy közös főzés is megteszi.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Az önbizalma a legfőbb záloga annak, hogy tervei, céljai megvalósuljanak. Ha nem engedi, hogy csip-csup ügyek elkeserítsék, ha soha nem adja fel, akkor a kitartása elnyeri a jutalmát. Legyen hű a vágyaihoz!



Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Jó lenne, ha végre tudna egy kicsit lazítani. A hétvége erre nagyszerű lehetőséget kínál. Néha egész apróságok is elégnek bizonyulnak: ma süttesse magát a kellemes tavaszi napsugarakkal, barátkozzon, igyon egy finom kávét egy cukrászdában.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Szerelmi életében váratlan fordulat következhet be. Bármi történik is azonban, vegye figyelembe, hogy ön is okozója a történteknek. Legyen az jó vagy rossz. És minden jóra fordítható, ha képes egy magasabb szemléletet elsajátítani.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Ha valami jó elképzelése van, ön sohasem engedi magát befolyásolni, hogy azt végre is hajtsa. A szerencse is az ön malmára hajthatja a vizet ma, mert ötleteihez támogatót is találhat. Használja ki a mai nap kedvező csillagállásait!

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Több időt kellene a családjával töltenie: ezt most végre ön is belátja, és így is cselekszik vasárnap. Amit eddig elhalasztott, most végre elintézheti. Egy jó kirándulás pedig segít újra összekovácsolni kissé szétszaladt családtagjait.



Bak (12. 22. – 01. 20.)

Vasárnap egy váratlan esemény borítja fel a tervezett dolgait. Ne keseredjen el, a hatás nem lesz olyan borzasztó, mint amilyenre első ijedtségében gondol. Ha megőrzi a hidegvérét, még jól is elsülhet a dolog.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Ontja ma magából a jobbnál jobb ötleteket. Tele van tervekkel, új reményekkel. Miért van az, hogy ez a zseniális oldala csak akkor tör elő önből, mikor már valami vész fenyegeti? Szereti a határhelyzeteket. De jól reagál rájuk.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Olyan dolgokon is képes felhúzni magát, amiken más napokon simán felül tudott emelkedni. Nem kellene ennyire elragadtatnia magát. Az sem ártana, ha kevesebb kávét és kólát inna.