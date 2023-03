A Bika végre rózsaszínben látja a világot

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Kissé tartózkodóbb a kelleténél. Nem mer felvállalni olyan megmérettetéseket sem, ahol pedig biztosan ön lehetne a nyerő. Pedig, ha folyamatosan visszalép, egy idő után esélye sem lesz a győzelemre. A képesség elhagyja, ha nem él vele.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Csütörtökön már nagyon érzi a tavasz közeledtét, és kinyílni látja a világot is. A lehetőségek végtelen tárháza lassan feltárul a szeme előtt, csak azt nem érti, hogy eddig ezt nem vette észre. Sok múlik a látásmódon is. Végre megtalálta a rózsaszín szemüvegét!

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Régi párkapcsolata újra kivirágozhat. Lehet, hogy ez éppen egy flörtölésnek köszönhető, ami ellenállásra, visszahódításra készteti a partnerét. Persze azért nem érdemes túlfeszítenie a húrt. Ne bántson meg senkit sem!

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Próbál lazítani, de sajnos annyira tele a feje minden gonddal, hogy képtelen a kikapcsolódásra. Pedig nagyon is szüksége volna rá, különben még a feje is belesajdul a belső zsongásba. Sürgősen sajátítson el valami lazító technikát!

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Pár dolog megérett arra az életében, hogy végleg lezárja őket. Lehet ez néhány baráti vagy üzleti kapcsolat, de akár magánéleti viszony is, ami valaha nagyon sokat jelentett önnek. Most mégis reménytelenre nőhet a távolság.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ma jobb, ha nem csinál semmi olyasmit, amire koncentrálnia kell: szétszórt, pedig ugyanakkor nagyon akar valamit. Azonban azt éppen akkor kaphatja meg, ha ma nem akar olyan nagyon. Amit elenged, azt viszont magához vonzza.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

A csütörtök nehezebbnek bizonyul, mint amit remélt. Azért ne aggódjon, megvan önben a csalafintaság és az erő, hogy mindenre megoldást találjon. A végén sokkal elégedettebb lesz, mintha minden simán ment volna.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Jól indul a napja, és a folytatásra sem lehet semmi panasza. Mindenki a kedvében jár, és még a szerencse is a nyomába szegődik. Kedve támad valami különlegeset főzni a családjának. Ne fogja vissza magát! Ma mindenre vevők!

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Nagyon jó nap ez, kedvező energiákkal. Valamivel kapcsolatban célt ér, és ez nagyon elégedetté teszi. Váratlan jó hírt is kaphat, és a pénzügyekben is jelentkezik a szerencse. Igazán lesz oka örülni!

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Olyan fejlemények vannak most az életében, amik igazán jó irányba tartanak, és jó kedvre hangolják. A tavasz is közeleg, így aztán ön is vidámabbnak, gondtalanabbnak látja a világot. Egy baráti hívástól teljesen felvillanyozódhat.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Nem szereti a konfliktusokat, de mégsem biztos, hogy mindent önnek kell személyesen megoldania. Csütörtökön van olyasmi, amibe jobb, ha nem keveredik bele közvetlenül. Nem vennék jó néven az érintettek.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Habár lassú víz partot mos, most ez a mondás önt csöppet sem vigasztalja. Gyors vizekre vágyik, gyors eredményekre. Nemcsak másokkal, elsősorban önmagával szemben türelmetlen. Sokat akar, de sokat is tud tenni.