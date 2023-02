2023-as trendek a kertészetben: így lesz menő a kerted

Számos dologra kedvezőtlen hatással van az éghajlatváltozás, még a növények és a kertben használt anyagok kiválasztására is, ez pedig – logikusan – kihat a kertek megjelenésére is. Ebből adódik az is, hogy egyre jobban előtérbe kerül, hogy milyen nagy szükségünk is van a fajokban gazdag természeti környezetre.

Hogyan álljunk neki idén a kertnek? Fotó: pixabay

A lakáskultúra.hu írása szerint kertünk megtervezésekor és művelésekor fontos szerepet játszik a fenntarthatóság, emellett kiemelik, hogy közvetlen életterünket csak és kizárólag saját magunk alakíthatjuk ki. Ehhez pedig néhány tippet is összeszedett a Lakáskultúra magazin.

Fontos, hogy ne csak díszítsen a kert

Mint írják, gondos talaj-előkészítéssel, észszerű vízfelhasználással, jó növényválasztással és a vegyszerek mellőzésével egészséges élelmet termelhetünk magunknak. Az pedig már csak a ráadás, hogy egy olyan igazán illatos, virágokkal és pillangókkal teli csodás kertet varázsolhatunk, ahol jólesik megpihenni, vendégeket fogadni, és még a home office is. Kiemelik, hogy az okostechnológiák mellett érdemes az elődök tapasztalataira is hagyatkozni, ne restelljük kikérni idősebb hozzáértők véleményét.

Látvány és ragyogó színek

A Pantone Intézet által 2023-ra az év színének nyilvánított erőteljes és kreativitásra ösztönző Viva Magenta hódít a lakberendezésben és a divatban, találkozhatunk vele a természetben is, és a kertünkben, teraszunkon, balkonunkon szintén feltűnhet – írja a lakáskultúra.hu.

Ezek a felvillanyozó színek visszaköszönhetnek akár kaspón, virágládán, futtatórácson, kerti bútoron és még kültéri textilen is. Számos közeli árnyalatát becsempészhetjük környezetünkbe szezononként cserélhető egynyári virágokkal és cserepes növényekkel. Egy dézsakert a slágerszín változatainak kihasználásán túl lehetőséget kínál más kombinációk kipróbálására is: pl. a trendi magenta vibrálását nyugalmat sugárzó lágy pasztellekkel csillapíthatjuk, vagy kipróbálhatjuk a reneszánszát élő terrakottát – írják. Ez a barna pigmentek miatt kevésbé harsány, mint a narancssárga, az pedig már csak hab a tortán, hogy a terrakottaedények éppúgy illenek mediterrán ihletésű, mint hagyományos vidéki stílusú kertekbe.

További ötletekért keresd a Lakáskultúra februári számát.