Teszteld magad! Milyen hibát követsz el rendre a kapcsolatodban?

Ha megérted a személyiségedet, a cselekedeteid logikáját, akkor egy kapcsolat fenntartásában is sikeresebb lehetsz. Mit gondolsz, mi a legnagyobb gyengeséged egy kapcsolatban? Optikai csalódáson alapuló tesztünk egy perc alatt felfedi a választ! Csak annyit kell tenned, hogy az alábbi képre pislantasz és kikeresed, mit jelent az az ábra, amit elsőként észrevettél.

Ha jobbra lent, a fa tövében lévő békés arcot szúrtad ki először, akkor intelligens személy vagy, aki mindig néhány lépéssel előre gondolkodik. Könnyedén elemzel bármilyen helyzetet, előre tudod mások véleményét, és ennek megfelelően okosan tervezel. Szeretsz békét találni a káoszban, és mindent megteszel a stressz csökkentése érdekében. Amikor azonban szerelmes vagy és egy kapcsolat hullámvölgyein navigálsz, nem tudod mindig előre megjósolni partnered viselkedését, így tervezni sem tudsz, ami kikészít. El kell engedned azt a vágyat, hogy te irányíts az életed minden területén, de legalábbis a romantikus kapcsolatoknál így kellene tenned. Fogadd el, hogy az érzelmek nem ütemezhetők, csak így leszel képes szeretetteljes kapcsolatot kialakítani.

Amennyiben a gyümölcsszedő alakra lettél figyelmes, akkor túlságosan ambiciózus vagy a karriercélodat illetően. Már gyermekkorodban is tele voltál vágyakkal azzal kapcsolatban, hogy mivé válasz majd, és mindig ezek az álmok motiváltak. Bár karriercéljaid többször változtak, így ahogy nőttél, egyre reálisabbak lettek, továbbra is eltökélt szándékod, hogy a legjobb legyél a szakmádban. Nem vagy hajlandó elfogadni bármit, ami kevesebb, mint amit tökéletesnek gondolsz. Bár dicséretes, hogy ilyen koncentrált és kitartó vagy, a munkamániád repedéseket okozhat a kapcsolatodban, ha elhanyagolod a partnered. A párkapcsolatodba éppúgy energiát kell fektetned, mint a munkádba. Ha szerelmed tudtára adod, hogy mennyire értékeled őt, ő lesz a legnagyobb támaszod életed minden területén. Ő fog a leghangosabban ujjongani, ha nyersz, ezért is helyezd őt előtérbe!

Ha a gyümölcsszedő két oldalán kirajzolódó anya és gyermek arcát vetted észre, akkor túlságosan támaszkodsz a családod véleményére. Ennek része, hogy elsőbbséget adsz a családodnak és életed legfontosabb részének tekinted őket. Ami a családi értékeket illeti, lehet, hogy egy kicsit régimódi vagy, a szeretteiddel fennálló kapcsolat a magán és szakmai életed szinte minden területére kihat. Tiszteletre méltó, hogy a családod prioritást élvez, de ez hatással lehet arra, hogy romantikus kapcsolatba kerülj valakivel. A családod véleményének súlya nem szabadna, hogy romba döntse a szerelmi és baráti kapcsolataidat. Fogadd nyitottan a visszajelzéseiket, majd hozd meg önállóan, befolyás nélkül a döntéseidet.

Amennyiben a repülő madarakra figyeltél fel, akkor álmodozó, szórakozott típus vagy. Az idő nagy részét ábrándozással és vágyakozással töltöd. A felhők fölött jársz, de ezt tudod is magadról, és bizonyos mértékig értékeled ezt az egyedülálló tulajdonságot. A te különleges ajándékod, hogy egy unalmas és középszerű helyzetet csodálatos környezetté alakíts át. Egyedi perspektívával rendelkezel, másképp látod a világot, mint mások. Azonban az eltérő világnézeted súlyos csalódásokhoz is vezethet az életben, mivel a valóság gyakran nagyon különbözik az álmoktól. Ez különösen igaz lehet, ha szerelemről van szó. Hajlamos lehetsz azt hinni, hogy megtaláltad a tökéletes partnert, és egy mesebeli románcba csöppentél, de a valóságban teljesen más szinten tart a kapcsolatod. Próbáld realistábban szemlélni a komoly helyzeteket, így megóvhatod magad a fájdalomtól!

A lombkoronában megbúvó férfiarcon akadt meg a szemed? Eszerint emberkerülő típus vagy, jobban érzed magad, ha távolról figyelheted a többieket. Ennek az lehet az oka, hogy visszahúzódó vagy és félsz az elutasítástól. Szeretteidnek mindig is nehéz volt áttörni a személyes korlátaid, különösen komplikált romantikus kapcsolatba lépni veled. Bár lehet, hogy nem akarod megnehezíteni senki dolgát, mégis hajlamos vagy ellökni magadtól az embereket. A biztonságos távolságból történő megfigyelés segít elemezni az élethelyzetek, a komfortzónában való megbújás azonban megakadályozza, hogy új emberekkel találkozz, illetve randevúzz. Ha valóban mély és szeretetteljes kapcsolatot szeretnél, akkor barátságosabbnak kell lenned. Több empátiát, együttérzést és kedvességet kell mutatnod, ha közelednek hozzád.