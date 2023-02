Szombati horoszkóp: nagy titkot tud meg a Szűz, csak tovább ne adja!

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Ne kapkodjon annyit! Ha folyton siet, a végén éppen azért fog elkésni, mert a rohanásban megfeledkezik valamiről. Legjobban tenné, ha a napjait meditációval kezdené. Az is elég, ha kitárja az ablakot, és a friss levegő mellett végiggondolja a dolgait – hétvégén reggel erre biztosan van idő. Az önmagába való elmerülés segíthet a tisztánlátásban, megújulásban.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Most van itt az ideje a bölcs kompromisszumoknak, döntő lépéseknek. Ha meg szeretné valósítani, amiről eddig álmodozott, akkor nem várhat többé ködös ígéretekre, és ön sem ígérgethet így. Ideje lépni, hivatalossá tenni valamit.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Nem kellene feladnia minden elvét csak azért, hogy a béke látszatát fenntartsa. A családi összezördülés még nem baj, ha az az egyetlen módja a közös jó megtalálásának. Csak a célt ne tévessze soha szem elől! Akkor békét is köthet.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Sok múlik ma azon, hogy mennyire tud túllépni a múltbeli sérelmein. Azt is vegye figyelembe, hogy nem minden bántás személy szerint ön ellen szól. Emelkedjen felül az egón! Lássa egészben, magasabb szempontból a dolgokat!

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

A harmonikus párkapcsolat és úgy általában a családi élet érdekében fel kellene hagynia azzal az szokásával, hogy ön állandóan jobban tudja. Ma gyakorolja azt az uralkodói kegyet, hogy kivételesen nem önnek van igaza. Ismerje be, ha tévedett!

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Arra figyelmeztetik a csillagok, hogy szombaton véletlenül a tudomására jutnak bizonyos információk, de eszébe ne jusson továbbadni őket! Különösen, ha csak fél füllel, az utcán hallotta, vagy akár kifejezetten önnek is pletykálták, nagyon nagy a torzítás veszélye.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Jó napra számíthat, amiben nagy része van annak is, hogy nem engedi, hogy bárki beleszóljon a tetteibe. Ezért van az, hogy amit ma elhatároz, azt sikeresen végre is tudja hajtani. A konokság ma gyümölcsöző.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Izgalmas napra számíthat. Ez bizony most nem a pihenés jegyében telik, de amit ma tesz, annak hosszú távon élvezni fogja az eredményét. Ha szingli, megismerkedhet valakivel, és gyökeret ver a szívében egy új érzés.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Apróságokból nem kell nagy bajt kavarnia. Legyen higgadtabb, és vegye elő jól ismert humorérzékét. Szereti és becsüli a társa, ezt tartsa észben, mielőtt dühből, haragból reagálna.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Az univerzum szombaton minden törekvésében támogatja. Ráadásul a segítség néha kifejezetten onnan jön, ahonnan nem is számított volna rá. Ne bízzon semmit a véletlenre, fogalmazza meg a vágyait!

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Szervezős, tervezős, beszélgetős időszakot, napot él meg. A racionális dolgok most fontosabbak, mint az érzelmiek. Sőt, az utóbbiak szinte riasztják is. Pedig, ha nem törődik a szeretteivel, az ön energiái is elfogynak, hiszen a kapcsolataiból töltekezik.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Ha álmot látott, hallgasson a benne rejlő üzenetre, mert megvilágíthatja lelke mélységeit. A megértés a jövőjét is befolyásolhatja. Lehet, hogy most kétkedve fogadja, de majd később észreveszi a benne rejlő igazságot.