Szerelmi vallomásban lesz része a Kosnak

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A mai napon része lehet egy szerelmi vallomásban: önnek vallanak szerelmet vagy ön mondja ki a szíve érzéseit végre. Egy biztos: ez a szerelem nem marad viszonzatlan. Szedje össze a bátorságát!

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Vannak napok, amik szinte tökéletes harmóniában telnek – nos, a mai a Bikák számára pont ilyen! Mindegy, hogy a párjával vagy barátokkal tölti ezt a vasárnapot, érezni fogja azt a sok szeretetet, ami ön felé árad.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Túl nagy nehézségek lehetnek a vállán, különösen akkor, ha egyedülálló. Ideje lenne párt találni. A megosztott gondok könnyebbek. Most erre lesz esélye, méghozzá egy igazán karizmatikus ember személyében!

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Itt az idő, hogy ma megvalósítsa egy régóta dédelgetett tervét. Az idő gyorsan halad, nem szabad tovább halogatnia. Ma a helyzet is úgy alakul, hogy minden a kezére játsszon. Ha utánamegy, a boldogság nem marad el.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Új, eddig ismeretlen helyzetbe kerül. De csak akkor boldogulhat, ha komolyan veszi és valóban küldetésnek fogja fel, amit tennie kell. A talpraesettség, ügyesség ehhez nem elég. Most valódi elhivatottságot kell éreznie, hogy segíteni tudjon valakinek.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Nehéz helyzetbe kerülhet, amire nem volt igazán felkészülve. A nehézséget csak egy módon kerülheti ki: ha elébe megy. Ha önkéntesen veszi magára a terhet, jóra fordíthatja a rosszat. Az univerzum energiái most mindenben támogatják.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Úgy érzi, a családban egyre kevésbé figyelnek oda a szavára, pedig igen jók a meglátásai. Ha a párjával nem bír zöld ágra vergődni, próbálkozzon kerülő úton, egy baráton vagy rokonon keresztül, hátha rá jobban hallgat.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Szép napra számíthat: ma minden a vágyai szerint alakulhat. Még olyasmi is megtörténhet, amire nem volt felkészülve. A jó néha éppen onnan jön, ahonnan egyáltalán nem is várnánk. Esetleg pont olyan valakitől, akitől negatív jelzéseket várt.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Kifejezetten híres az igazságérzetéről és arról, hogy még a saját érdekeit is háttérbe szorítja, ha úgy véli, a másiknak van igaza. Ma viszont megtapasztalja, hogy sajnos nem mindenki ilyen, és ha nyilvánvalóan önnek van igaza, akkor sem hátrál. Legyen erős és tartsa a frontot ebben a vitában!

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ez a vasárnap jót is, kevésbé szerencséset is tartogat. És hogy végül milyennek is érzi a napját, hogyan értékeli az összképet, az teljesen önön múlik. Ha a jóra koncentrál, abból fog még többet magához vonzani.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Ha van párja, most bizony elképzelhető, hogy összevesznek. Ez nem baj, amíg egyébként kölcsönös szeretet van önök közt. A vita, a súrlódás megérlelhet valamit, és jó alkalmat szolgálhat a kibékülésre is. Ez jobb, mint a megfagyott csönd két ember között.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Kár lenne minden apróságból érzelmi ügyet csinálni. Van, amikor a másik pusztán figyelmetlen, de nem rosszindulatú. A Halak mély érzései általában pozitív módon nyilvánulnak meg. Most se hagyja, hogy sértődékenység formájában jelenjen meg ez a különleges lelki érzékenység.