Szerelmi jó tanács érkezett a Szűznek

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Ma annyi kudarc után végre valamilyen sikerélményben lehet része. Ettől lendületet kap, és újra szárnyalni érzi önmagát. Nem ismer lehetetlent, és ez talán egyetlen dologban meggondolatlanságra sarkallja. Méghozzá szerelmi téren.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Egy rossz hír billentheti ki az egyensúlyából. Nem kell azonban annyira a szívére vennie a dolgot: a támadás nem személy szerint ön ellen irányult. Szedje össze a maradék erejét, és fordítsa meg a dolgokat! Ön képes rá!

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Tele van energiával, de ez nem ok arra, hogy minden teendőt továbbra is magára vállaljon. Ha folyton csak a kötelességét teljesíti, akkor aligha marad ideje az igazi alkotásra. Márpedig ma valamit véghez kell vinnie!

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ma nem megy önnek a munka. Folyton ábrándozik, máson jár az esze. Ez már a kollégáinak is feltűnik, de talán még a főnökének is. Legalább a legfontosabbakat végezze el. Utána pedig lógassa a lábát, de lelkiismeret-furdalás nélkül!

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Sok nehézséggel kell szembenéznie a mai napon, a hivatalos ügyek intézése a szokásosnál is bajosabb lehet. Valahogy ma semmi nem úgy megy, mint szeretné. Kivéve, ha randizni megy. Az nagyon jól sikerülhet!

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ne legyen igazságtalan a partnerével! Nem akar rosszat önnek, csak éppen más elképzelései vannak bizonyos dolgokról. Azért ne legyen vele túl ellenséges, mert akár a szakításig is feszítheti a húrt. Ez pedig önnek is ugyanúgy fájna.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Gondtalannak ugyan nem mondható a helyzete, ön mégis igyekszik a dolgok jó oldalát nézni. Így is kell! Minden nehézsége ellenére, mégis szerencsésnek mondhatja magát. A családja, a társa is ön mellett van, és ez nagy előny!

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Nagyon beszédes kedvében van, aminek az lehet a hátránya, hogy kifecseghet bizonyos titkokat is. Vigyázzon, mert, habár azt hiszi, hogy kettesben van valakivel, lehet valaki a közelben. Ebből pedig később önnek lehet kellemetlensége.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

A tervek, remények terén még mindig érezhető bizonyos túlzás. Ez most mégsem baj, mert, ha csak a negyede valósul is meg a terveinek, még az is csodálatos lehet. És igaza van, ha nagyot akar, minden oka megvan arra, hogy higgyen magában!

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ma része lehet egy megható, vagy felkavaró élményben. Ezek a tiszta érzelmek megkönnyebbülést, megtisztulást hoznak az életébe. Sőt, talán ennél is többet: értékes felismeréseket is.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Ma törvényt bonthat: a szerelemben és pénzügyekben is rendkívül sikeres lesz. Az üzletemberek extra bevételre, a szerelmesek sok ölelésre számíthatnak. Már szinte túlzás is a sok jó, ami ma éri.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Lassan, de eljuthat odáig, hogy megvalósítsa titkos álmát. Ám ehhez szükséges, hogy kellő merészséggel, és az önbizalomhiánya legyőzésével vértezze fel magát. Az idő megválasztása nagyon fontos.