Szerelmi gondok: az Ikrek ma homokba dugná a fejét

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Ön sziklaszilárdan áll egy magaslaton. Ez akkor is így van, ha a világ szemében nem úgy tűnik. Ezért a nagy önbizalmáért vélhetik önről egyesek, hogy önhitt, beképzelt. Pedig jól teszi, ha tudja mit ér.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Az otthoni légkör feszültségeit a szokásosnál nehezebben viseli el. Az az igazság azonban, hogy sajnos saját maga is képes szítani azt. Az önmagával való elégedetlenségét, frusztrációit vetítheti ki rájuk.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Valamilyen téren legszívesebben a homokba dugja a fejét. A legvalószínűbben a párkapcsolat az, amely nehéznek tűnik most az ön számára. A probléma elkendőzésével csak elodázza a megoldást.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Több kedvességgel és belátással kellene közelednie a párjához. És ellentmondásos módon, ugyanakkor több kritikával is. Mert ugyan nincs mindenben igaza, és szüksége van az ön iránymutatására, de csak ha jó szívvel teszi.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ön, habár nemigen mutatja ki, nagyon érzelmes, érzékeny személyiség. A mai napon is szerezhet lelki sérüléseket valaki rossz szavai miatt. Pedig lehet, hogy az illető csak tréfálkozott önnel. Ne hagyja annyiban, inkább kérdezzen rá!

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ne gondolja azt, hogy mások nélkül, egyedül is mindent mindig meg tud oldani. Nagyon is szüksége van a baráti, rokoni segítségre. Ma is kérje bátran, ha nem talál más megoldást. Örömmel segítenek önnek!

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Mielőtt teljesen kijönne a sodrából a munkahelyén, vizsgálja meg a problémát, ami miatt annyira kiborult. Nagyon valószínű, hogy nem is a kollégája tehet a kialakult helyzetről, hanem tőle független körülmények miatt történt a baj.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

A jó tanácsokat érdemes megfogadnia, de csak akkor, ha azokkal képes azonosulni is szellemükben. Ha valamit úgy tesz, hogy valójában nem is hisz benne, biztos, hogy nem éri el a várt hatást. Ön szeret a maga feje után menni.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Ön villámgyors, mozgékony, és ötletekben sincs hiány, ha gyors megoldásokra van szüksége. A mai napon azonban még önnek is túl sok lehet a teendő. Nincs más megoldás, ha nem akar elúszni, valakinek át kell adnia bizonyos teendőket.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Önnek nagyon fontos, hogy tervszerűen, pontosan menjenek a dolgai. Már egy icipici változás is kihozza a sodrából. Pedig meg kellene tanulnia a rugalmasságot, mert a közeljövőben ezek a változások sűrűbbé válnak az életében.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Pesszimista hangulatban van, ami miatt úgy érzi, hogy semmi sem úgy alakul, mint azt remélte volna. Az igazság pedig az, hogy az efféle gondolataival saját maga teszi lehetetlenné, hogy jól süljenek el a dolgai. Bízzon a jó fordulatban!

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Eddig is megfordult a fejében, hogy munkahelyet kellene váltania, csak még azt nem tudta, hová, merre induljon tovább. A mai napon azonban konkrét ötletei támadhatnak. Egy véletlen találkozás adhatja meg a végső lökést erre.