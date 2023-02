Nyakig ül a vitában a Szűz, az Oroszlán érzi, hogy alakul az orkán

Horoszkóp február 9-re.

Kos (03. 21.–04. 20.)

Ha választ vár fontos kérdésekben valakitől, akkor csütörtökön legyen türelmes, mert nem biztos, hogy az illető ma jelentkezik önnél. Emiatt ne izgassa magát, az ügy szinte magától intéződik, bonyolódik, kár volna feleslegesen stresszelnie.





Bika (04. 21.–05. 20.)

Bármit tervez is, nem marad egyedül: családja és barátai is azon vannak, hogy segítsenek önnek. Ne habozzon hát, hanem vágjon bele! Az idegfeszültség a feszített tempó természetes velejárója, enyhítse kiadós mozgással!





Ikrek (05. 21.–06. 21.)

Magától eszébe sem jut, hogy érdekből cselekedjen, de ha önnek tesznek szívességet, rögtön azon agyal, hogyan hálálja meg. Pedig csütörtökön számos példát láthat arra, hogy mások is tudnak önzetlenek lenni, és egyikőjük önnel szemben mutatja meg, mire képes, ha valakit igaz szívvel szeretünk.





Rák (06. 22.–07. 22.)

Nagyon fontos, hogy bízzon a megérzéseiben, és kövesse is azokat. Belső hangja most megsúgja, mikor merre menjen! Ha félelmei vannak a kapcsolata miatt, vagy elbizonytalanodott a jövőt illetően, üljön le a párjával, és tisztázzák a helyzetet.





Oroszlán (07. 23.–08. 22.)

Látszólag rendben mennek a dolgok, de ön már érzi, hogy a felszín alatt ott bujkálnak a gondok. Rendkívül erős intuíciójának köszönheti, hogy ezt felismeri, és így megteheti a szükséges óvintézkedéseket. Nyugodjon meg, időben cselekszik!





Szűz (08. 23.–09. 22.)

Mindenképp el akarta kerülni a vitát, most mégis nyakig ül benne. Állást kellene foglalnia, amihez egyáltalán nincs kedve. Ha már így alakult, a lehetőségekhez mérten vágjon jó képet a dologhoz.





Mérleg (09. 23.–10. 22.)

Mindent más színben lát. Az ismertről kiderül, hogy ismeretlen és érdekes, az ismeretlenről, hogy szokványos és unalmas. Nem tudja, milyen ürüggyel mondjon le egy találkozót? Inkább essen túl rajta! Elképzelhető, hogy még tartogat néhány kellemes meglepetést az illető.





Skorpió (10. 23.–11. 22.)

A meglepetések és csodálkozások napja a csütörtök. Ha vágyik valamire, koncentráljon rá erősen, meg fog lepődni, hogy rövidesen realizálódik is az életében. A Skorpiónak nagy pszichés energiái vannak, ne féljen használni!





Nyilas (11. 23.–12. 21.)

Eseménytelen nap elé néz, mégis – vagy épp ezért – csendes boldogság tölti el. A meghatározó történések a keleti bölcsek szerint is belül zajlanak... Ha elkeseríti, hogy nem értékelik, tegye el az ötleteit későbbre.





Bak (12. 22.–01. 20.)

Gyakran éri az a vád, hogy fordítva van összeszerelve. Amikor más lesi az alkalmat a pihenésre, ne adj’ isten a lógásra, ön akkor is azt keresi, hogyan tehetné hasznossá magát. Így lesz ez ma is. De most a környezetét is felvillanyozza, amiért nagyon hálásak.





Vízöntő (01. 21.–02. 18.)

Vágyai beteljesülőben vannak. Lehet, hogy más módon, mint várta, de a lényeget illetően mégis az valósul meg, amit kért. Kövesse lépésről lépésre az érzésein, álmain keresztül érkező útmutatást!





Halak (02. 19.–03. 20.)

Egyszerűen nem tud haragudni a párjára. Lehet, hogy ez a gyengeség jele, de az is, hogy egyszerűen csak az igaz szereteté. Nem tud rá haragudni, ha valamit elront, sőt talán épp a hóbortossága az, ami igazán vonzza.