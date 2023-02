Ne feszüljenek rá a mai napra ezek a csillagjegyek

2023. február 22.

Horoszkóp







Kos (03. 21. – 04. 20.)

Ne gondolja azt, hogy mások nélkül, egyedül is mindent mindig meg tud oldani. Van, hogy szüksége van a baráti, rokoni segítségre. Ma is kérje bátran, ha nem talál más megoldást. Örömmel segítenek önnek, hiszen ön is mindig segít másoknak!







Bika (04. 21. – 05. 20.)

Egy régi szerelmi kapcsolat ismét fellángolhat a szívében. Talán nem is ön kezdeményez, hanem az a bizonyos másik fél kezdi el kerülgetni önt, és talán önben sem hunyt ki még minden vele kapcsolatban.







Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Olyasmi miatt kesereg, ami a környezetében élőket is sújtja. Igaz, ez nem vigasz, de ha összefognak, akkor könnyebben találnak megoldást a közös bajokra. Csak valakinek össze kell fognia az embereket. Mondjuk éppen önnek!







Rák (06. 22. – 07. 22.)

A párja megérzéseire jó ösztönnel hagyatkozhat ön is. A kettejük viszonyát meghatározza ugyanis, hogy mennyire képesek megbízni egymásban, és támaszkodni egymásra. Szerdán is partnerek lesznek mindenben.







Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Hirtelen ötlettől vezérelve ma megoldásokat találhat olyan gondokra is, amelyeket eddig képtelen volt átlátni, megoldani. Ne érezze mégsem elvesztegetettnek az időt, amit ráfordított. Az kellett a mostani gyors megoldáshoz.







Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Valami történik önnel, aminek néhány éve, vagy néhány hónapja még örült volna. Ma azonban csak zavarja, és nem tudja, mit tegyen. Legjobb, ha hagyja magát sodortatni az eseményekkel. Majd az idő eldönti, hogy legyen.







Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

A szerdai nap egy újabb sorsszerű találkozást hozhat az életébe. Mostanában megszaporodtak az ilyen jellegű találkozások. Nem véletlen, hiszen az ön személyisége is változik, természetes, hogy másféle, új embereket vonz magához.







Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Ha a régi lehetőségek, a megszokott utak járhatatlanok mostanság, ne fecséreljen több időt arra, hogy mindenáron ezeket akarja befejezni, tovább vinni. Ami elmúlt, elmúlt, borítson rá fátylat. Engedje el, és emelje fel a tekintetét, lássa meg az új lehetőségeket – ebben segíti a tegnapi Halak újhold.







Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Nyugodtabbnak és békésebbnek mutatkozhat mától. Valamit sikerült tisztáznia, akár csak saját magában. Most, hogy másképp látja, értékeli, érti a helyzetet, egyszerre jobb is a hangulata.







Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ma megmutathatja erejét, méghozzá a lehető legjobb értelemben. A szakmája terén alkothat nagyot, és ezzel kivívhatja a főnök elismerését. Nem csoda, ha többre, magasabbra tör: a tehetsége valóban megvan hozzá.







Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Túl gyorsan zajlanak bizonyos események, változások a családban. Mivel felkészületlenül érik a dolgok, különösen nehéznek érezheti a helyzetet. Mégis ön az, aki villám észjárásával egyből megoldásra találhat. Legyen ön a megmentő!







Halak (02. 19. – 03. 20.)

Váratlan helyzettel, kényes és különleges empátiát igénylő feladattal kezdődik a mai nap. Ehhez nem kis mértékben szüksége lesz a pszichológiai tapasztalataira, az emberismeretére is. Nagyon is jól látja a dolgokat, csak arra vigyázzon, hogy ne alkosson túl hamar véleményt!