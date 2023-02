Izgalmas hétfő elé néz ez a három csillagjegy

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A mai nap sok izgalmat tartogathat az ön számára. Ezért nem baj, ha akár erején felül is vállal szerepet egy munkahelyi ügyben. Valakivel épp most köthet ismeretséget, ami hasznára lesz a későbbiekben.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Hétfőn valakivel szemben színt kellene vallania. Egyszerűen, őszintén meg kellene mondania neki, hogy mire is számíthat a jövőben önnel kapcsolatban. Ha önnek csupán hízeleg a közeledése, de nincsenek hosszú távú tervei vele, ki kell mondania.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

A magánélete nem éppen úgy alakul, ahogy azt eltervezte. De ne aggódjon emiatt, az élet néha nagyobb mester, mint a belátó gondolkodás. Bízzon a váratlan lehetőségben: a véletlenek összejátszása hétfőn szerencsét hozhat önnek.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Jól teszi, ha belevág az elképzelései megvalósításába. Egyelőre azonban ne adjon fel semmit jelenlegi életmódjából, munkájából. Ha az új bejön, akkor is kell idő, hogy kiváltsa a régit. Lassan haladjon, de biztosan érjen célba!

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

A munkahelyi kapcsolataira jobban oda kellene figyelnie. Nem elég, ha csak a szokásos rutinnal kezeli a munkatársait. Valakik ráadásul kibeszélik a háta mögött. Most még elejét veheti a rosszindulatú pletyka elharapózásának.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Egy régi barátja megkeresheti, és az ön segítségét kérheti. Ne keressen kibúvót, gondolkozzon, miként segíthetne rajta. A pénz nem mindenre megoldás, de átmenetileg az is jól jöhet. Ám van valami több, amit csak ön adhat.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Valamit hall fél füllel, de nagy az esélye, hogy félreértett információtartalommal szembesül. Ne vegyen mindent készpénznek, járjon utána, mielőtt terjeszteni kezdi, vagy döntéseket alapoz rá. Ezzel sok bajtól megkímélheti magát.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Nehezebb ma belerázódni a munkájába, mint máskor. A hétvége talán túl jóra sikeredett, ez is a gátja lehet annak, hogy ma nem találja a helyét. A délután azonban hoz néhány kihívást, ami gyorsan visszarántja a jelenbe!

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Örömhírrel indulhat a napja, aminek következtében az emberi kapcsolatai is sokat javulhatnak. Lám, már egy mosoly is mi mindenre képes! A derű megolvasztja a jégcsappá vált szíveket, elhidegült kapcsolatokat.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Szereti a munkahelyét, és most a családi életét is igazán boldognak tudhatja. Megvan ugyanis önben az a ritka tulajdonság, hogy képes felülemelkedni mások hibáin, az apró kicsinyességeken, fukarságokon.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Ki sem lát a munkából, a kollégái sem szólhatnak önhöz egy szót sem. Acsarkodó, mogorva kedvében találja ma mindenki. Úgy látszik, rosszul aludt, vagy keveset. Siessen ma haza, és próbáljon meg többet pihenni!

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Kicsit kockáztatnia kell, ha nagyot akar nyerni. Szerencsére ön óvatos természet, most is tudni fogja a mértéket és a határt. Bízzon a kedvező előjelekben és hallgasson a sugallatokra. Ma, ha ön is úgy akarja, minden összevághat.