Itt egy jó tanács a Kosnak: legyen résen!

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Bár nem tervezte, olyan csavarok és új fejlemények adódnak, amik nagyon is izgalmassá teszik ezt az unalmas keddi napot. Legyen résen, mert sok jóra számíthat, vegye észre!

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Jól teszi, ha a mai napon inkább kerüli a problémás helyzeteket. A csillagai azt mutatják, hogy egyelőre még nem készült fel a harcra, ez még csak az erőgyűjtés ideje. Mérlegeljen, ahogy szokott, mert a megfontoltság vezet jó eredményre.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Jobban oda kellene figyelnie a tervezésre! Jól teszi, ha a szokásosnál korábban indul el, és pontos időbeosztást készít, amit aztán be is tart. Egy váratlan találkozó még így is keresztülhúzhatja a számításait. Pedig most minden perc számít.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

A mai napot különösen szépnek fogja találni. A környezetébe is kisugározza ezt a békés lelkiállapotot, jókedvet. Vonzódnak önhöz az emberek, sokan keresik a társaságát, és valamilyen nagyon jó hírt is kaphat.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Mindig ön az élenjáró a szellemi dolgokat illetően a munkahelyén. Folyton kitalál, meglátja a kézenfekvő és egyszerű megoldásokat. Javaslataival ma elkápráztathatja a főnökeit is. Jó úton halad a magasabb pozíció felé.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Nem halogathat tovább egy döntést, amit már régóta mérlegel magában. A párja is vár valamit öntől, talán szintén egy döntést valamilyen halaszthatatlan ügyben. Vagy a háza táján vált halaszthatatlanná egy munkálkodás, javítás, vagy felújítás. Lehet, egyszerre több téren.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Megint el van havazva, ki sem lát a munkájából. Sajnos ez azzal is járhat, hogy már a kedvesét is elhanyagolja. Ne sértődjön meg, ha zokon veszi ezt öntől, és a vérmérséklete szerint. Vigasztalja meg!

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Hála a jó természetének, önt megbízható és szorgalmas embernek ismerik és egyre inkább elismerik a munkahelyén. Sajnos annyira, hogy lassan minden komoly feladatot önre bíznak. Ezért azért több pénz járna: tudassa a főnökével!

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

A csillagai ma is a túlzásra való hajlamát hozzák sajnos előtérbe. Ma leginkább a kötelességteljesítés terén vetheti el a sulykot, aminek a következtében nagyon szétszórttá válhat. Vállaljon kevesebbet, és készítsen pontos időbeosztást!

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Sebezhetetlennek mutatja magát, de ez az álarc nagyon is érző szívet takar. A mai napon még önt is érheti olyan seb, hogy megmutatkozzon érzékeny szíve. Hála istennek. Legalább tudomást szerez róla.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Ki kell mondania valamit, ami már régóta nyomta a lelkét. Ám vigyázzon, mert ha olyannak fedi fel a titkát, aki megbízhatatlan, akkor azzal nagy lavinát indít el önmaga ellen. A legjobb titoktartó egy Skorpió barát lehet.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Ma semmi és senki nem tudja meghajlítani a döntéseiben, ezért a környezete szokatlanul távolságtartónak és konoknak fogja tartani. Pedig csak arról van szó, hogy most az egyszer önmagát helyezte az előtérbe a mások érdekeivel szemben.