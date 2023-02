Ezzel a csillagjeggyel ma többen is szívesen megismerkednének, de vigyázzon!

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A bolygók üzenete szerint ne a párjára haragudjon, most ön miatt alakul ki a feszült helyzet, ezért önnek kell kezdeményezni a békülést is. Képtelen mindenkinek a kedvében járni. Nem is kell, csak arra az egyre koncentráljon, akit szeret.



Bika (04. 21. – 05. 20.)

Lehet, hogy az élet kényszeríti önre a változást, de ami ellen most tiltakozik, hamarosan örömet jelent. Bízzon a jó fordulatban, mert már hamarosan beköszönt az életébe, csak még egy kicsit tartson ki, ha nehéz helyzetben érzi magát.



Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Jól gondolja meg, milyen feladatokat, kötelezettségeket vállal magára. A szerencse ugyan tud segíteni, de ha irreális dolgokra vállalkozik, legfeljebb a kudarc mértékét csökkentheti. Legyen mértéktartó!



Rák (06. 22. – 07. 22.)

Nagyon sok fölösleges izgalom vár az egyébként ok nélkül is aggodalmaskodó Rákra. Nagy terveket szövöget, komoly energiát fektet olyan dolgokba, melyeknek véghezvitelével még várnia kellene. Hallgass a jó szóra!



Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

A bolygók jelzése szerint most túl naiv, és olyanok előtt nyílik meg, akik méltatlanok rá, és talán ki is használják. Az égiek viszont óvják önt, és még ma ki is derül az ön számára, kivel lesz jobb óvatosnak lenni.



Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ma olyan helyzetbe hozhatják, amelyre nem készült fel. Most kiderülhet, tud-e gyorsan reagálni a változó körülményekre. Próbálja meg elővenni az észérveket, vagy meghallgatni családja véleményét.



Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Valaki teljesen el van ragadtatva öntől. Persze azt még nem tudja, hogy ön nyitott-e egy új kapcsolatra vagy foglalt, vagy egyáltalán észrevette-e a közeledését. Adjon egy esélyt ennek a kapcsolatnak!



Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Ha sikerül visszanyernie optimizmusát, most már minden nagyon jól sikerülhet. Úgyhogy vesse be magát, és dolgozzon kitartóan, mert most a szokásosnál is hatékonyabb lehet!



Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Bár többen is szívesen ismerkednének önnel, csak annak a közeledésére reagáljon pozitívan, akit egy ismerőse mutat be önnek! A bolygók jelzése szerint ugyanis ha az interneten ismerkedik, most valakiben csalódnia kell.



Bak (12. 22. – 01. 20.)

A magánéletében érdemes volna egy kicsit türelmesebbnek lenni. Ha mindig elébe megy az eseményeknek, önmagát fosztja meg a meglepetéstől. Lépjen hátra egyet, és hagyja, hogy a sors alakítsa az eseményeket.



Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Úgy tűnik, valaki sarokba szorítja, és olyasmit kér számon önön, ami nem is az ő dolga. Álljon a sarkára és keményen vágjon vissza, még akkor is, ha nem teljesen biztos a dolgában.



Halak (02. 19. – 03. 20.)

Bár hajlamos arra, hogy légvárakat építgessen, a bolygók visszaterelik a realitások talajára. Ne kapkodjon el semmit, várjon a végső döntéssel még néhány napot, mert rövidesen új szempontok is előkerülhetnek.