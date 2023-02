Ezt akarják a különböző csillagjegyek egy kapcsolattól!

Kos

III. 21.–IV. 20.

A Kosok őszinték önmagukkal és szeretteikkel szemben is: nem várnak el és nem követelnek meg semmit, amit ők maguk nem tudnak megadni. Szóval semmi romantika, nincs kávé az ágyban, nincs csillag az égből, és ígéret sem az örök szerelemről. Elég, ha bármelyik pillanatban készen áll a kedvese arra, hogy kitekerje a nyakát annak, akire a Kos rámutat. Ja, és a sok pénz is jót tesz a hangulatnak.

Bika

IV. 21.–V. 20.

A Bika egész életében egyetlen állapotra törekszik: a kényelemre. De mivel a világ szerinte rettenetesen igazságtalan, hiszen a hétköznapokon muszáj például dolgozni vagy bevásárolni, főzni, és még sok, más számára nem szeretett dolgot elvégezni, így legalább a kapcsolatában békét, meleget és kényelmet akar, mindezt a kedvenc székében. A nyugalomért bármit megtenne. Vigyél neki teát!

Ikrek

V. 21.–VI. 21.

A kapcsolatban élő Ikrek megértésre vágyik. És nemcsak a finom, sértődékeny lelkének összetett, sokrétű, több száz alszemélyiséggel ellátott lényét kellene elfogadni, értékelni, de azt is elvárja az Ikrek, hogy a partnere szinte mindenben tájékozott legyen (abban is, amiben ő nem az), és tudja a választ arra a kérdésre, hogy mi az élet értelme. Ellenkező esetben mi értelme van vele együtt élni?

Rák

VI. 22.–VII. 22.

Aki egy Rákkal van együtt, az úgy érezheti magát, mintha egy életre a mennybe jutott volna. Ez így is van, cserébe egy igen komoly feltételnek muszáj megfelelnie: mindig azt kell tenni, amit a Rák mond, és ahogy mondja. Ellenkező esetben a Rák teljes erőbedobással a meggyőzés határozott útjára lép, és addig beszél áldozata lelkére, míg végül eléri a célját. Persze ezt tagadja, ezért résen kell lenni!

Oroszlán

VII. 23.–VIII. 23.

Folyamatos csodálatra és imádatra vágyik az Oroszlán. Körbe kell ugrálni minden tettét, ötletét, és jobb neki mindenben igazat adni. Ha valaki szeretné, átveheti az Oroszlán irányítását, ám ezért súlyos árat kell fizetnie. Cserébe kiszolgálhatja az uralkodó hajlamú szerelmét. De az imádatot nemcsak szavakban és tettekben kell kifejezni, hanem pénzben is. Szereti ugyanis, ha jó sok van belőle.

Szűz

VIII. 24.–IX. 23.

A Szűz barátságot keres egy kapcsolatban. Úgy véli, a szenvedélynek rövid a szavatossági ideje, a pénz pedig egy pillanat alatt elveszhet. Ő persze tud vigyázni magára, ám egy jóbarát egy életre szól, és még egy kicsit utána is. A Szűz úgy gondolja, túléli a szerelmét és mindenkit, aztán majd egyszer megírja az életét, amiből minden tudatlan ember okulhat. Nem valami romantikus.

Mérleg

IX. 24.–X. 23.

A Mérleg elfogadást vár egy kapcsolattól, méghozzá feltétel nélkülit. Úgy, mint a macskatulajdonosok teszik: tudomásul veszik, hogy a macskájuk néha akár a függönyön is futkározhat. Akkor is szeretik a kedvencüket, és nem dobják ki mérgükben az udvarra. Szeretni kell a Mérleget is minden helyzetben: amikor önelégült, durva is, nem csak akkor, ha és puha, kedves és dorombol.

Skorpió

X. 24.–XI. 22.

Hihetetlen, de tény, hogy a Skorpió az egyetlen csillagjegy, amely pontosan azt akarja egy kapcsolattól, amire kitalálták: szerelmet. Sokat. Eget verőt. Minden más az ő szemszögéből már csak plusznyereség. Persze nem szent ő sem, így néha oda-oda bök egy nagyot, hogy szorgalomra buzdítsa a kedvesét, de mindezt persze a szebb jövő érdekében teszi csak. Nem élhet szerelem nélkül.

Nyilas

XI. 23.–XII. 21.

A Nyilas számára a legfontosabb egy kapcsolatban az, hogy könnyed, sőt szórakoztató legyen. Semmi kedve az elgyötört, életunt jelenetekhez, ezért nem is szíveli a nagy, hosszabb ideig tartó lelkizéseket. Szerinte szenvedjenek mások a kapcsolataikban, neki erre semmi szüksége. Ő csak nevetni szeretne és pillangókat kergetni. Hogy ez nehéz ügy? Sebaj! Valahogy csak lesz!

Bak

XII. 22.–I. 20.

A Bakot időben magára kell hagyni egy kapcsolatban. Ha rossz a kedve, vagy pihenni akar, jobb, ha egyáltalán nem zavarjuk. Egyáltalán. És ez komoly. Nála nem működik az a megoldás, hogy „csak egy perc” vagy „csak még egy kérdés”. Szereti, ha van mellette valaki, de az az ideális partner, aki idővel el tud tűnni, mint egy csendes, finom lelkű kísértet, és nem zavarja túlzottan az életét.

Vízöntő

I. 21.–II. 19.

A Vízöntőnek szüksége van a partnere támogatására, mégpedig úgy, ahogyan azt ő szeretné. Amikor beszélnie kell, fontos, hogy meghallgassák, de ha szomorú és ölelésre vágyik, jólesik neki a másik közelsége. Egyszóval a Vízöntő elvárja, hogy amikor szükséges, a kedvese tegyen meg mindent érte. Tanács: a „Drágám, igyál egy kis bort” – minden helyzetben működik nála.

Halak

II. 20.–III. 20.

A Halaktól jobb semmit sem követelni vagy elvárni. A partnere jobban teszi, ha megjegyzi a „működését”: a Halak ha akarja, jön, rohan, szeret és mindent megad. Kiszolgálja a másikat, meghallgatja, süt-főz neki, és lesi minden kívánságát. Aztán egyszer csak elege lesz a mintaéletből, ezért magyarázat nélkül eltűnik. Keresni nem érdemes, majd újra előjön. Ha megfelelő a csillagok állása.