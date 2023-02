Ennek a csillagjegynek ma egy csapásra elmúlik a szerelmi problémája

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Ma inkább kerülnie kellene a szokatlan helyzeteket. Inkább ne vágjon bele új dologba, és a régieket is a régi módszerekkel végezze. Valaki nagyon kerülgeti, úgy tűnik, szeretne közelebb kerülni önhöz. A döntés teljesen az ön kezében van!

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Szem előtt kell tartania a mondást: kettőn áll a vásár. Ön hiába akar valamit elérni, ha a másik még egy alacsonyabb szinten stagnál, és nem kész arra, hogy előrelépjen. Legyen még egy picit türelmes!

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ma minden jó. Szombaton végre jól érezheti magát. A háztartási teendőit is könnyebben elvégzi, és marad bőven ideje arra is, hogy egy kicsit végre saját magával foglalkozzon. A párkapcsolati gondok is egy varázsütésre tűnnek el.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Komoly változások indulnak el a lelkében a mai napon. Egy egészen jelentéktelennek tűnő esemény is képes ezt most beindítani. Örüljön neki, ne féljen tőle! Minden rendben lesz.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Amit a mai napon megél konfliktusként, valójában már egy régi beidegződés, sérelem lenyomata a lelkében. Ha képes még arra, hogy tisztán lásson, és helyesen értékelje a konkrét helyzetet, akkor ezt belátja. Akkor végre ön is másként fog reagálni.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Úgy érzi, egyesek csupán érdekből barátkoznak önnel, pusztán ki akarják használni az ön által nyújtott lehetőségeket. Ha eleve ilyen feltételezésekkel vág bele, akkor sajnos esélye sincs annak, hogy igaz barátokra leljen. Pedig egyébként nagyon is lenne, ha valódi bizalommal tudná fogadni őket.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Igazán nemes gesztusra számíthat ma egy olyan ember részéről, akit eddig még talán nem is ismert. Jó alkalom ez a nap a kapcsolatteremtésre, a külvilág felé való nyitásra. Most nagyon pozitív élményei lehetnek.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Ha valaki iránt barátságot érez, akkor itt az ideje, hogy ki is álljon mellette. Ne sajnálja az időt arra, hogy ápolja a kapcsolatait, mert azokat a ráfordított idő és energia működteti. Szervezzen baráti találkozót!

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Az jó, hogy ma komoly témák is szóba kerülnek, de egyáltalán nem mindegy, ezeket hogyan tálalja. Próbálja meg előhozni híres humorérzékét! A Nyilas jegyűek híresek erről, ez az egyik legnagyobb fegyverük.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Szombaton igazán csak azokat tudja elviselni maga mellett, akik hasonlóan gondolkoznak, mint ön, akikkel közös az érdeklődés, akikkel egy hullámhosszon van. Például a párjával jól érzi magát, s a legközelebbi barátai lehetnek még ilyenek. Nagy, világmegváltó beszélgetésekre számíthat.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

A harmónia kívül-belül kezd meglátszani önön. Valahogy kezdenek elsimulni a belső viharok. Ma olyan beszélgetésekben, élményekben lehet része, amik tovább segítik ezen az úton.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

A mai napon minden eddiginél fontosabbá válhat önnek, hogy szabadon ki tudja fejezni az érzéseit. A szokásosnál is nagyobb mértékben igényli a lelki támogatást, gyengédséget, romantikát. Lesz is része benne!