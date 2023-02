A Szűznek a türelem lesz a fegyvere a mai napon

2023. február 4.

Horoszkóp





Kos (03. 21. – 04. 20.)

Szinte minden akadályt könnyedén le tud győzni ma. Persze csak akkor, ha a jövőt építi, és nem a múlton kesereg. A korábbi félreértések tisztázására ugyanis alkalmatlan ez a nap, s ha nagyon erőlteti az ilyen beszélgetéseket, a végén ön érzi majd kellemetlenül magát.





Bika (04. 21. – 05. 20.)

Jó volna, ha mindenben a jót keresné, és derűs gondolatokkal bástyázná körül magát. A tél vége ugyanis nincs jó hatással önre. Könnyen elmegy még a nagy lehetőségek mellett is, mert nincs kedve másokkal együttműködni. Változtasson ezen – legelőször a hozzáállásán!





Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Egy váratlan helyzet nem feltétlenül csak kellemetlen lehet. Ez igaz lehet egy olyan találkozásra is, amely valaki nem túl kedvelt ismerőssel történhet ma. Ne bújjon ki a találkozás alól, a végén örömöt fog okozni!





Rák (06. 22. – 07. 22.)

Állandóságra vágyik, holott most minden mozog és változik ön körül. Ha bizonytalan, akkor kérdezze meg a barátait, hogy merre is lépjen tovább. A sors most lehetőséget kínál, csak észre kell venni.





Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Egy váratlan, és csaknem hihetetlen, de nagyon jó fordulat köszönthet az Oroszlánokra a mai napon. Érzelmi téren is örvendezhet, mert sok szeretetben, melegségben lesz része. Valaki, akiről nem tudta, hogy vonzódik-e önhöz, most kiderül, hogy egyenesen rajong önért.





Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Családi életében valami talán nem úgy alakul, ahogy azt szeretné. Ön folyton a tökéletességre törekszik, de most mégis belátónak kell lennie. A türelem legyen a fegyvere. A végén még jobban is alakulhatnak a dolgai, mint azt remélte.





Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Magánélete kellemesen alakulhat ma. Szüksége is lenne már egy kis gyengédségre, bársonyos kényeztetésre. Talán csak annyit kéne tennie, hogy ehhez alakítja a körülményeket. Forró fürdő, bor, puha párnák...





Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Nagy szüksége van arra, hogy érezze, szabadon dönthet. Csak egy apróság, talán a külsején egy kis változtatás, vagy bármi, ami a szabályok áthágása felé mutat. Csak, hogy érezze, nem sablonok szerint él.





Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Valami miatt nyugtalan, vagy izgatott lehet. Az események gyorsak, de ha képes lenyugodni, és nem kapkodni, akkor ráébredhet, hogy a megérzései most hihetetlenül erősek. Csak nehéz meghallani őket a zajban...





Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ma van esély arra, hogy a családjában rendeződjenek eddig rendezhetetlennek tartott ügyes-bajos dolgok. Annál hatékonyabb lehet, minél kevésbé kerít ennek nagy jelentőséget.





Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Másra sem vágyik, mint nyugalomra és békességre. Mégis feszültséget ébreszt maga körül. Ez azért is van így, mert önben van felhalmozódva rengeteg feszültség. Először azt kéne oldania.





Halak (02. 19. – 03. 20.)

Ne hagyja, hogy kihasználják! Valaki talán csak azért mutat barátságot ön felé, mert valami hátsó szándéka van önnel, amit most nem lát át teljesen. Legyen óvatos, és hagyatkozzon a megérzéseire mások kiismerésében.