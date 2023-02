A szerencse napja virradhat ma az Ikrekre

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Az persze jó, hogy ön egy önérzetes ember, büszke, és szereti mindennek megadni az árát. Azonban, ha valamit jó szívvel adnak, azt fogadja el. Nagyon sok múlik a körülményeken, és a személyen, aki adja.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Ha eldöntött valamit, akkor ideje, hogy pénteken végre a megvalósításba is belefogjon. Bármily nehéznek tűnik is a kezdet, ha az, ami most van, tarthatatlan, nem szereti, akkor mégiscsak ez az egyetlen lehetőség. Ragaszkodjon az álmaihoz!

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

A szerencse napja virradhat önre pénteken! Azt hitte, már a világ összeesküdött ön ellen, és minden terve akadozik, de ez nincsen így. A sors tálcán kínálja önnek a jobbnál jobb lehetőségeket. Éljen vele, és legyen hálás érte!

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Akarva-akaratlan egy heves vita kellős közepébe csöppenhet pénteken, és ráadásul még önnek is kell döntenie, kinek van igaza. Inkább maradjon csendben, ne legyen igazságosztó. A végén még mindketten önre haragszanak meg.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Az utóbbi időben a szokásosnál is hajthatatlanabbá vált. Pedig nem jó, ha mindent csak akarattal, erőből szeretne megoldani. Egy kis rugalmassággal, ráhangolódással, sokkal többre mehet pénteken. Puhatolja ki a mások igényeit.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Kiegyensúlyozottnak mutatja magát, pedig belül hatalmas erők forrnak önben. A feszültségeknek jó irányt is adhat, ha megvan önben a kellő elhatározás. Ne fogjon mindent a körülményekre, inkább kapja össze magát!

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Megint hatalmába kerítette az az érzés, hogy nem a megfelelő munkahelyen van, vagy nem a megfelelő beosztásban. Esetleg, hogy valami egészen mással kellene foglalkoznia. Ha tudja mivel, vágjon bele, csak a maga örömére!

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Át kellene gondolnia az érzelmi kapcsolatait. Az utóbbi időben kissé zavarossá vált minden ön körül. El kellene döntenie, hogy mi, vagyis inkább ki az igazán fontos önnek, és eszerint cselekednie.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Talán azt gondolja, jobb, ha nem bízik senkiben, mert ezzel megúszhatja, hogy csalódnia kelljen. Csakhogy bizalom nélkül nincsen szeretet sem. Üres szívvel meg minek is élni? Lehet ugyan, de pont egy Nyilas erre képtelen lenne.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Talán jogosan haragszik valakire, de a haragjával mégsem érhet el semmit másoknál. Talán egyetlen út, ha végleg elfordul tőle, ahelyett, hogy mérgével üldözi. Kivéve, ha nem csak ön az egyetlen érintett, ha másokért kell küzdenie.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Meglehet, az elkövetkező időkben valaki nagyon közel kerül a szívéhez, és ez alaposan összekuszálja jól megszervezett eddigi életét. Még az is lehet, hogy választásra kényszerül. Ma még ne döntsön, ne hamarkodja el!

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Mind a partnere, mind az ön rugalmasságán is sok múlik, hogy hogyan tudnak túljutni a problémákon. Nagyon fontos, hogy mindig mindent beszéljenek meg! Ehhez teremtsen harmonikus körülményeket a mai estére.