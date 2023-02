A Skorpió ma inkább a szívére hallgasson!

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Ma eljött a cselekvés ideje egy fontos kérdésben! Egészen természetes, magától értetődő magabiztosság jellemzi, és ez lesz a segítségére. A bolygók igazán jó hátteret adnak, hogy a terveit valóra tudja váltani. Fogadja el a segítségére sietőket is. Jó szándék vezeti őket.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Akkor jár jól, ha ma nem vállal hosszú távra elkötelezettséget, vagy nem dönt nagy horderejű ügyekben. Mert amit most megígér, arra néhány nap múlva már nem is emlékszik, annyira elsodorják az események.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

A párjával mostanában kevés időt tudnak együtt tölteni. Ezért ne érezze magát vétkesnek, hiszen nem tett semmit, és ne is bizonygassa ezt, mert ilyenkor a szavak jelentése, amíg eljut a másik füléig, torzulhat. Szakítson inkább ma este egy kis időt kikapcsolódásra!

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Most nem annyira a körülményektől, inkább a saját higgadtságától függ, sikerül-e kibékíteni a párját, akit önfejűségével bántott meg. Válassza az őszinte bocsánatkérést, ez most az egyetlen út, és fontos is, hogy most összetartsanak.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

A szerelemben elvárja, hogy a másik a tenyerén hordozza. A kérdés csak az, hogy a másiknak van-e kedve/ideje/energiája vasárnap ahhoz, hogy a kedvét lesse. Ha nem, akkor vita, elégedetlenség várható az ön részéről.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Egy barátja ma sokat segíthet önnek abban, hogy megoldja a magánéleti problémáit. Ön azt hiszi talán, hogy azok nem is problémák. Valaki végre felnyitja a szemét az igazságra. Higgye el, jobb így, mert így esélye van valóban megoldani azokat.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Az élete tele van meglepetésekkel. A Vénusz például egy nagyon kedvező ajánlatra utal, ami még önt is meghökkenti. Ha nem dönt azonnal, mások csaphatnak le a lehetőségre, és hoppon marad. Legyen résen!

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Ma inkább a szívére hallgasson, mint az eszére, mert a megérzései ma tisztábban és jobb irányba vezetik, mint a meggondolásai. És megmutatják azt is, kiben bízhat igazán!

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Ma úgy érezheti, semmibe veszik az akaratát a családtagjai, ráadásul, és ennek ellenére minden terhet önnek kell viselni a családban. Ideje végre fordítani a sorsán. Kezdje el kimondani, ami zavarja!

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Próbáljon meg kicsit kedvesebb lenni a párjához. Ha már úgy hozta a sors, hogy együtt vannak, annak biztosan oka van. Magasabb síkokon csak a szeretet működik, csak az tarthat össze két embert. Minden más: illúzió.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

A valóság nem mindig olyan, mint amilyennek ön elképzeli. Lehet csúnyább is, de szebb is. Általában szürkébb, mint gondolnánk. De ha valakiben szépet és jót lát, akkor ma ön akár bele is varázsolhatja azt!

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Ma véletlenül megbánthat valakit. Jobb lenne vigyáznia azzal, mit mond ki. Ön nagyon érzékeny, empatikus lélek, használja ezt a remek képességét, és az erős megérzéseit, és figyeljen oda a többiekre.