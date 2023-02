4 csillagjegy lesz igazán szerencsés Valentin-napon: köztük vagy?

Néhányan közülünk egészen korán megtalálják a tökéletes partnert, míg másoknak még egy kicsit várniuk kell. Függetlenül attól, hogy szingli vagy, esetleg kapcsolatban élsz, négy csillagjegy van, amelynek szülöttjei új szintre emelik ezen a Valentin-napon a romantikát! Te is közéjük tartozol?

Akkor se bánkódj, ha nem a Valentin-nap hozza el a változást az életedben! Fotó: Pixabay

Az Ikrek kíváncsi, nyitott a különféle lehetőségekre. Különböző, sőt ellentétes nézeteket is elfogad az élettel kapcsolatban. A rugalmassága segít neki abban, hogy idén szerencsés legyen a Valentin-napja. Akik partnert keresnek, nagy valószínűséggel megtalálják az igazit, ez akár egy buliban is megtörténhet. A párkapcsolatban élőknél beérnek az erőfeszítések, ha voltak is gondok, a mély beszélgetések békés megoldásokhoz vezetnek.

A Vízöntő büszke, az elképzelései és gondolatai sokkal inkább az emberiség javainak bővítéséhez kapcsolódnak, mintsem a személyes érdekeihez. Újszerű ötletei most a romantikát is felsőbb szintre emelik! Ha szingli vagy, nagy eséllyel találsz egy olyan partnert, akit lenyűgöz a jellemed. Ha már romantikus kapcsolatban élsz, ne csüggedj a konfliktusok és félreértések miatt, hamarosan minden elrendeződik!

Az Oroszlánnak figyelemre, elismerésre és érzelmi biztonságra van szüksége, ám az utóbbi időszak keserédesen alakult. A fordulatot a Valentin-nap hozza el, amikor is a sebezhetőség válik a legnagyobb erősséggé. Ha biztos vagy abban, hogy kit akarsz, akkor minden az elvárásaid szerint fog alakulni. A pároddal előttetek álló út még tartogathat kihívásokat, de közösen minden akadályt legyőztök. Ha nincs senki az életedben, akkor az önbizalmaddal fogsz csábítani!

A Mérleg számára fontos a szerelem és a romantika. A február váratlan, ám pozitív helyzeteket hoz például egy véletlen találkozással, vagy egy társkeresős ismerkedéssel. Ha kapcsolatban élsz, úgy érezheted, hogy elhatalmasodnak rajtatok a munkahelyi kötelezettségek és lanyhul a szenvedély, de ne aggódj! A nyílt és őszinte kommunikáció közelebb hoz majd titeket egymáshoz, fogalmazzátok meg a kapcsolat célját és az elvárásaitokat az egótok háttérbe szorításával.