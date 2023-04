Csak úgy zabálja rólad a zsírt: napi egy csésze, és nyárra nádszálkarcsú leszel

Mint ismeretes, a paradicsomnak ezer és ezer jótékony hatása van. Kitűnő antioxidáns, aminek köszönhetően megelőzhetjük vele a rákot. Emellett az antioxidánsoknak egy speciálisabb fajtája, a likopin is megtalálható benne, ami felveszi a harcot a rossz koleszterinnel, így tehát a paradicsom fogyasztása a szívnek is jó. Most pedig mutatunk egy receptet, amivel nyárra pofonegyszerűen elérhetjük a nádszálkarcsú alakot.

Csak egy csésze ital, és máris elkezdődik a csoda – Fotó: PixaBay.

Mint láthatjuk, a paradicsom csodálatos hatással van az egészségre. Sok nő pedig azzal is tisztában van, hogy bizony a fogyáshoz is jelentősen hozzájárul. Sőt, készíthetünk belőle egy olyan italt, aminek összetevői garantálják azt, hogy gyors és látványos fogyásban lesz részünk. Mutatjuk, hogyan!

A tajvani egyetem bizonyította be, hogy amennyiben naponta 250 ml paradicsomlevet megiszunk, akkor az eredmény már két hónapon belül nagyon látványos lesz: jelentős testsúlycsökkenésre számíthatunk (persze ha mellette nem eszünk mindennap hamburgert és sült krumplit).

Ennek az az oka, hogy a paradicsomlé fogyasztásával csökken a szervezetünkben a fölösleges testzsír, a folyadék és emellett a méreganyagok is távoznak. A kísérletben részt vevő nők túlnyomó többsége pozitív változásokról számolt be, a vérminta alapján pedig az egészségi állapotuk is javult.

Mutatjuk a csodaszer receptjét!

Hozzávalók

6 kg paradicsom

4 evőkanál cukor

2 evőkanál só

Elkészítés