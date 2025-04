Sándor Szandra: A Nanushka nem csupán egy ruhamárka, hanem egy életérzés

Milyen érzés volt New Yorkban bemutatni ezt a kollekciót, ennyi év munka és fejlődés után?

Ez egy rendkívül megható és inspiráló pillanat volt számomra. New York mindig is egyfajta második otthon volt a márka számára, és hihetetlen látni, hogy mennyire nyitott és befogadó a közönség. Az elmúlt húsz év minden munkája, kihívása és sikere benne volt ebben a bemutatóban, és ez számomra egyfajta ünneplése is annak az útnak, amit eddig bejártunk.

Szívesen működsz együtt más márkákkal is, a legutóbbi sikered egy sportcipő volt, amit annak ellenére, hogy csak New Yorkban és Londonban lehetett megvásárolni, pillanatok alatt eltűnt a boltok polcairól.

Az ASICS kollaborációról beszélsz. Érdekes, hogy ez az együttműködés egy nagyon természetes módon alakult ki. Mindkét márkának mélyen gyökerezik a filozófiájában a funkcionalitás, a kényelem és az esztétikai érzékenység, így azonnal éreztük, hogy van egy közös metszéspont. Az ASICS technológiai innovációi és a Nanushka kézműves hagyományokra épülő, fenntartható megközelítése tökéletesen kiegészítik egymást, így egy olyan kapszulakollekciót hoztunk létre, amely egyszerre progresszív és időtálló.

Fotó: Nanushka

Mitől érzed relevánsnak ezt az együttműködést a Nanushka márkafilozófiájában?

A Nanushka mindig is a tudatos dizájnt képviselte, ahol a funkció és a forma harmóniában van. Az ASICS-szel való közös munka ezt az elvet erősíti tovább, hiszen a kapszulakollekció darabjai nemcsak vizuálisan vonzóak, hanem a mozgás szabadságát és a mindennapi komfortot is támogatják. A fenntarthatóság szempontjából is releváns ez a kollaboráció, mert olyan anyagokat és gyártási folyamatokat alkalmaztunk, amelyek csökkentik a környezeti hatásokat.

Korábban is voltak emlékezetes kollaborációitok. Melyikre emlékszel vissza a legszívesebben, és miért?

Különösen emlékezetes számomra a Zara Home kollaboráció, mert ez volt az egyik olyan alkalom, amikor a Nanushka esztétikáját a divaton túlmutató, tágabb élettérben is megjeleníthettük. Mindig is fontos volt számomra, hogy a márka ne csak ruhákon keresztül, hanem egy teljes életérzésként jelenjen meg – és ez a kollekció lehetőséget adott arra, hogy ezt a filozófiát enteriőrökben is megmutassuk. A természetes anyagok, a kézműves részletek és az időtálló dizájn mind összekapcsolta a Nanushka világát a Zara Home funkcionalitásával és globális elérhetőségével.