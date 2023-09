3 mágia, amivel teremteni tudsz a ma esti újholdkor

Minden holdciklusnál lehetőségünk van az elmélkedésre, a szándékok kitűzésére, az elengedésre. Az újhold kiváló ahhoz, hogy elültesd a magvakat a céljaid érdekében. Összegyűjtöttük kedvenc újholdas mágiáinkat, rituáléinkat.

Fotó: Pexels

Miért érdemes kipróbálni az újhold mágiát?

Minden holdfázis egy cél, szándék vagy ciklus különböző szakaszaihoz vagy fejlődéséhez kapcsolódik. Ha megértjük az egyes fázisokban mozgó energiát, akkor a mágia és rituálé segítségével erősíthetjük céljainkat, teremthetünk az életünkben.

Kitűzhetünk rövid célokat - újholdtól teliholdig -, de akár több hónapos, vagy egy életre szóló célt is.

Hogyan hat ránk a hold energiája?

A holdciklus az újholddal kezdődik, ezért az újhold tökéletes a célok lefektetésére, vagy valami új elindítására. Támogat minket, ha új dologba fognánk, esetleg elengednénk valamit, ami már nem szolgálja a fejlődésünket, legyen ez az elválás fájdalmas is akár.

Újhold mágia és rituálé

1. Értsd meg a vágyaid

Az újhold a vágyak elindítását támogatja. Csakhogy ehhez tudni kell, valójában mire is vágysz.

Először is teremts magadnak egy biztonságos, nyugodt teret, ahol ellazulhatsz. Gyújts meg egy gyertyát, esetleg egy zsályát, főzz egy finom teát és ülj le egy kényelmes párnára. Készíts elő tollat és papírt, csukd be az ajtót és kapcsold ki a telefonod. Csukd be a szemed, tedd az egyik kezed a szívedre, a másikat a hasadra, és lélegezz mélyeket. Kérdezd meg magadtól, mire vágysz a legjobban. Szeretnél életcélodhoz jobban igazodó karriert? Több pénzt, megbecsülést? Szeretnél kapcsolatot kezdeni vagy a mostanit megjavítani? Jobb egészségre és vitalitásra vágysz? Figyeld meg, hogy a válaszra mit érzel? Izgalmat, bizsergést, örömöt? Most pedig engedd meg magadnak, hogy hálás legyél már most azért, amit megkaphatsz. Majd nyisd ki a szemed és írd le, mit éreztél, de csak pozitív szavakat használj! Például: Örömet éreztem, ahogy megteremtettem a szeretetteljes és támogató házasságom.

2. Újhold gyertyaszertartás

Különösen nagy erővel bír a gyertyarituálé. Először is összpontosíts, és írd le egy papírra, mit szeretnél (a szerelmed örökre szeressen, léptessenek elő, kapj váratlanul sok pénzt stb.). Gyújts meg egy új gyertyát és mondogasd a leírt vágyad. Majd teliholdig minden nap gyújtsd meg a gyertyát és elmélkedj kicsit a vágyaidon. Majd teliholdkor írd le egy papírra, milyen félelmek bukkantak fel benned az elmúlt időszakban és a gyertya tüzében égesd el ezeket.

3. Végezd el a 369 rituálét

Ez a módszer leginkább a megerősítések, a mantrák erején hagyatkozik. Minden, amire energiát áldozol, megjelenik az életedben. Ezért érdemes minél több jóra gondolni, akár mondogatni magadban. Találj ki egy megerősítést, ami tükrözi a vágyaidat. Például: Nagy összeget kapok. Vagy akár több vágyat is belesűríthetsz, például: Sikeres, boldog, megbecsült, szeretetteljes házasságban élő milliomos vagyok.

Ezt a módszert csinálhatod teliholdig, de akár a következő újholdig is. A lényege: amikor felébredsz, írd le 3-szor ezt a megerősítést. Délután írd le 6-szor, lefekvés előtt pedig 9-szer.